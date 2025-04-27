27.04.2025, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-1-2-3
13
Шимакович
26
Калинин
67
Бегунов
5
Апетенок
32
Пигас
6
Мякиш
8
Демченко
7
Малашевич
37
Цепенков
21
Шевченко
30
Джимет
4-1-1-1-3
30
Гутор
2
Дихтиевский
79
Свириденко
4
Хадаркевич
66
Кампо
26
Варакса
11
Лисакович
29
Денисюк
22
Макась
10
Борубаев
11
Натама
7
Малашевич
24
Вакулич
24
Вакулич
7
Малашевич
30
Джимет
7
Бакич
7
Бакич
30
Джимет
8
Демченко
10
Варданян
10
Варданян
8
Демченко
79
Свириденко
5
Жевнеров
5
Жевнеров
79
Свириденко
26
Варакса
47
Драчев
47
Драчев
26
Варакса
Остались в запасе
Динамо Мн
Минск
49
Артем Каратай
ВР
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
6
Феликс Абена
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
6
Феликс Абена
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Динамо Мн - Минск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мн» против «Минска», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мн» – «Минск»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»