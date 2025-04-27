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  • «Динамо Мн» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 18:50
Динамо Мн
27.04.2025, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Минск
3' М. Джимет 53' М. Джимет 62' Е. Шевченко (П) 64' К. Цепенков (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
26
Владислав Калинин
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
6
Максим Мякиш
ОП
8
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Минск
30
Александр Гутор
ВР
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
26
Владислав Варакса
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
10
Гулжигит Борубаев
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Душан Бакич
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Минск
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Илья Дубинец
ОП
47
Захар Драчев
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
4-1-2-3
13
Шимакович
26
Калинин
67
Бегунов
5
Апетенок
32
Пигас
6
Мякиш
8
Демченко
7
Малашевич
37
Цепенков
21
Шевченко
30
Джимет
4-1-1-1-3
30
Гутор
2
Дихтиевский
79
Свириденко
4
Хадаркевич
66
Кампо
26
Варакса
11
Лисакович
29
Денисюк
22
Макась
10
Борубаев
11
Натама
7
Малашевич
24
Вакулич
24
Вакулич
7
Малашевич
30
Джимет
7
Бакич
7
Бакич
30
Джимет
8
Демченко
10
Варданян
10
Варданян
8
Демченко
79
Свириденко
5
Жевнеров
5
Жевнеров
79
Свириденко
26
Варакса
47
Драчев
47
Драчев
26
Варакса
Остались в запасе
Динамо Мн
Минск
49
Артем Каратай
ВР
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
6
Феликс Абена
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
6
Феликс Абена
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Динамо Мн - Минск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мн» против «Минска», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мн» – «Минск»

«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Динамо Мн
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