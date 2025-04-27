27.04.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Украина. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
3-2-2-3
31
Ризнык
5
Бондарь
18
Грам
22
Матвиенко
13
Энрике
17
Тобиас
6
Гомес
10
Педриньо
11
Кевин
19
Бондаренко
7
Эгиналдо
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
91
Михайленко
10
Шапаренко
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
29
Назарина
29
Назарина
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
10
Педриньо
30
Алиссон
30
Алиссон
10
Педриньо
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
22
Кабаев
40
Биловар
40
Биловар
22
Кабаев
10
Шапаренко
6
Бражко
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Шахтер - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Динамо К», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо К»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»