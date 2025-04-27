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  • «Шахтер» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Шахтер» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 16:50
Шахтер
27.04.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Динамо К
6' Кевин (П) 20' Эгиналдо
56' В. Ванат 90+3' В. Кабаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
Главный тренер
Марино Пушич
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
10
Георгий Судаков
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
3-2-2-3
31
Ризнык
5
Бондарь
18
Грам
22
Матвиенко
13
Энрике
17
Тобиас
6
Гомес
10
Педриньо
11
Кевин
19
Бондаренко
7
Эгиналдо
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
91
Михайленко
10
Шапаренко
29
Буяльский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
29
Назарина
29
Назарина
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
10
Педриньо
30
Алиссон
30
Алиссон
10
Педриньо
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
22
Кабаев
40
Биловар
40
Биловар
22
Кабаев
10
Шапаренко
6
Бражко
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
Остались в запасе
Шахтер
Динамо К
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Шахтер - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Динамо К», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Динамо К»

«Шахтер» – «Динамо К»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Шахтер
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