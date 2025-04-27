Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Динамо К», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 18:00 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».

Также игру будет транслировать «Winline».