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  • «Ислочь» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Ислочь» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 14:50
Ислочь
27.04.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Молодечно
39' В. Булмага 47' В. Булмага 53' В. Булмага 67' А. Шестюк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Вичу Булмага
ОП
8
Александр Гуз
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Молодечно
16
Денис Садовский
ВР
17
Артур Кац
ЛЗ
3
Илья Удодов
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
20
Абдулазиз Лавал
ОП
29
Максим Самотой
ЦП
17
Владислав Кролик
ЦП
8
Максим Будько
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
23
Игорь Монич
ЦФ
Главный тренер
Александр Храпковский
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
29
Иван Ховалко
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
88
Никита Кнышев
ОП
7
Глеб Ровдо
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Адеола Олалейе
ЦФ
Молодечно
12
Павел Охремчук
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
7
Павел Цеслюкевич
ПП
11
Артем Власов
ПВ
25
Евгений Азерский
ЦФ
3-2-3-2
1
Климович
3
Тихомиров
20
Веретило
99
Юдчиц
22
Булмага
8
Гуз
21
Журавлев
6
Гоманов
11
Сталбеков
9
Шестюк
23
Ковалевич
4-1-2-3
16
Садовский
27
Усеня
3
Удодов
14
Коваль
17
Кац
20
Лавал
29
Самотой
17
Кролик
23
Монич
15
Вашкевич
8
Будько
11
Сталбеков
10
Хващинский
10
Хващинский
11
Сталбеков
21
Журавлев
29
Ховалко
29
Ховалко
21
Журавлев
23
Ковалевич
11
Кобеев
11
Кобеев
23
Ковалевич
22
Булмага
25
Макаренко
25
Макаренко
22
Булмага
99
Юдчиц
88
Кнышев
88
Кнышев
99
Юдчиц
27
Усеня
2
Куткович
2
Куткович
27
Усеня
29
Самотой
19
Тычко
19
Тычко
29
Самотой
23
Монич
7
Цеслюкевич
7
Цеслюкевич
23
Монич
14
Коваль
11
Власов
11
Власов
14
Коваль
15
Вашкевич
25
Азерский
25
Азерский
15
Вашкевич
Остались в запасе
Ислочь
Молодечно
19
Адеола Олалейе
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ПВ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
28
Александр Свирский
ВР
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
12
Павел Охремчук
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
Главный тренер
Александр Храпковский
Остались в запасе
19
Адеола Олалейе
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ПВ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
28
Александр Свирский
ВР
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Александр Храпковский
Статистика матча Ислочь - Молодечно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Молодечно», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Молодечно»

«Ислочь» – «Молодечно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Молодечно Ислочь
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