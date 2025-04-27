27.04.2025, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Ислочь
Ислочь
3-2-3-2
1
Климович
3
Тихомиров
20
Веретило
99
Юдчиц
22
Булмага
8
Гуз
21
Журавлев
6
Гоманов
11
Сталбеков
9
Шестюк
23
Ковалевич
4-1-2-3
16
Садовский
27
Усеня
3
Удодов
14
Коваль
17
Кац
20
Лавал
29
Самотой
17
Кролик
23
Монич
15
Вашкевич
8
Будько
11
Сталбеков
10
Хващинский
10
Хващинский
11
Сталбеков
21
Журавлев
29
Ховалко
29
Ховалко
21
Журавлев
23
Ковалевич
11
Кобеев
11
Кобеев
23
Ковалевич
22
Булмага
25
Макаренко
25
Макаренко
22
Булмага
99
Юдчиц
88
Кнышев
88
Кнышев
99
Юдчиц
27
Усеня
2
Куткович
2
Куткович
27
Усеня
29
Самотой
19
Тычко
19
Тычко
29
Самотой
23
Монич
7
Цеслюкевич
7
Цеслюкевич
23
Монич
14
Коваль
11
Власов
11
Власов
14
Коваль
15
Вашкевич
25
Азерский
25
Азерский
15
Вашкевич
Остались в запасе
Ислочь
Молодечно
19
Адеола Олалейе
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ПВ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
28
Александр Свирский
ВР
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
12
Павел Охремчук
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
Главный тренер
Александр Храпковский
Остались в запасе
19
Адеола Олалейе
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ПВ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
28
Александр Свирский
ВР
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
44
Артем Дылевский
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Александр Храпковский
Статистика матча Ислочь - Молодечно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Молодечно», 6-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Молодечно»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»