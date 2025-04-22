Валенсия
22.04.2025, вторник, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Смотреть трансляцию
Эспаньол
57' Х. Гуэрра
40' Х. Пуадо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
15
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
10
Андре Алмейда
ЦП
22
Луис Риоха
ЛВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
19
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
2
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Валенсия
13
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
19
Макс Ааронс
ПЗ
6
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
23
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
40
Hamza Bellari
ЦФ
11
Рафаэль Мир
ЦФ
Эспаньол
33
Анхель Фортуньо
ВР
13
Фернандо Пачеко
ВР
12
Альваро Техеро
ЦЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
24
Пабло Рамон
ЦЗ
20
Алекс Крал
ОП
42
Roger Hinojo
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милла
ЛВ
31
Антониу Рока
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
16
Валид Чеддира
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
15
Таррега
3
Москера
20
Фулкье
5
Барренечеа
8
Гуэрра
10
Алмейда
22
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
4-1-2-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
4
Кумбула
19
Гонсалес
6
Кабрера
22
Ромеро
8
Экспозито
10
Лосано
17
Каррерас
7
Пуадо
2
Фернандес
5
Барренечеа
18
Пепелу
18
Пепелу
5
Барренечеа
16
Лопес
23
Перес
23
Перес
16
Лопес
10
Алмейда
11
Мир
11
Мир
10
Алмейда
7
Пуадо
12
Техеро
12
Техеро
7
Пуадо
10
Лосано
20
Крал
20
Крал
10
Лосано
8
Экспозито
11
Милла
11
Милла
8
Экспозито
17
Каррерас
31
Рока
31
Рока
17
Каррерас
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
13
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
19
Макс Ааронс
ПЗ
6
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
40
Hamza Bellari
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
33
Анхель Фортуньо
ВР
13
Фернандо Пачеко
ВР
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
24
Пабло Рамон
ЦЗ
42
Roger Hinojo
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
16
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
19
Макс Ааронс
ПЗ
6
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
40
Hamza Bellari
ЦФ
Остались в запасе
33
Анхель Фортуньо
ВР
13
Фернандо Пачеко
ВР
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
24
Пабло Рамон
ЦЗ
42
Roger Hinojo
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
16
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
2
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
7
7
Офсайды
1
1
Количество передач
629
315
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Эспаньола», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»