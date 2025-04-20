Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Астаны», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Астана»