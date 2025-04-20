Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Туран» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

«Туран» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

20 апреля 2025, 13:50
Туран
20.04.2025, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Астана
84' K. Mukhtarov
30' М. Томасов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
1
Егор Хаткевич
ВР
56
Руслан Юденков
ЦЗ
2
Одил Абдумажидов
ЦЗ
77
K. Mukhtarov
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
28
Усман Камара
ЛВ
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
15
Йован Пайович
ЦЗ
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
18
Turar Asanbek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Хаткевич
56
Юденков
2
Абдумажидов
77
77
Совпель
5
Миложко
8
Аскаров
7
Стасевич
23
Нурымбет
9
Жумабек
27
4-1-3-2
74
Сейсен
5
Казуколовас
2
Бартолец
3
Калайца
55
Аманович
10
Томасов
77
Шомко
7
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
7
Эбонг
8
Аскаров
15
Пайович
15
Пайович
8
Аскаров
55
Аманович
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
55
Аманович
7
Грипши
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Грипши
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Туран
Астана
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
18
Turar Asanbek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
18
Turar Asanbek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Туран - Астана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Астаны», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Астана»

«Туран» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Туран
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+