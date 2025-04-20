20.04.2025, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Туран
Туран
3-2-1-2-2
1
Хаткевич
56
Юденков
2
Абдумажидов
77
77
Совпель
5
Миложко
8
Аскаров
7
Стасевич
23
Нурымбет
9
Жумабек
27
4-1-3-2
74
Сейсен
5
Казуколовас
2
Бартолец
3
Калайца
55
Аманович
10
Томасов
77
Шомко
7
Грипши
28
Камара
99
Жоффри
7
Эбонг
8
Аскаров
15
Пайович
15
Пайович
8
Аскаров
55
Аманович
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
55
Аманович
7
Грипши
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Грипши
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Туран
Астана
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
18
Turar Asanbek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
18
Turar Asanbek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
Остались в запасе
93
Йосип Чондрич
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
72
Станислав Басманов
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Туран - Астана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Астаны», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»