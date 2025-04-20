20.04.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
3-1-3-3
30
Клищук
23
Дибанго
3
Романчук
17
Кузик
11
Вакулко
7
Микитишин
23
Илич
77
Понедельник
7
Соса
27
Юрчек
9
Твердохлеб
3-1-3-3
1
Сапутин
10
Жуниньо
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
8
Яцык
8
Дрышлюк
6
Попара
23
22
Мичин
11
Горбач
23
Дибанго
20
Задерака
20
Задерака
23
Дибанго
7
Микитишин
14
Лунев
14
Лунев
7
Микитишин
23
Илич
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
23
Илич
7
Соса
24
Мулик
24
Мулик
7
Соса
23
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
23
11
Горбач
7
Маткевич
7
Маткевич
11
Горбач
22
Мичин
9
Антюх
9
Антюх
22
Мичин
10
Жуниньо
9
Вокрри
9
Вокрри
10
Жуниньо
Остались в запасе
Кривбасс
Заря
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
97
Тимур Кораблин
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
97
Тимур Кораблин
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Кривбасс - Заря
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Зари», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Заря»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»