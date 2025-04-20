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  • «Кривбасс» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

«Кривбасс» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

20 апреля 2025, 11:50
Кривбасс
20.04.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Заря
32' А. Романчук 66' А. Микитишин 86' Е. Твердохлеб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
23
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
23
Хрвое Илич
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
27
Ян Юрчек
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
11
Игорь Горбач
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
3-1-3-3
30
Клищук
23
Дибанго
3
Романчук
17
Кузик
11
Вакулко
7
Микитишин
23
Илич
77
Понедельник
7
Соса
27
Юрчек
9
Твердохлеб
3-1-3-3
1
Сапутин
10
Жуниньо
55
Джордан
17
Вантух
21
Башич
8
Яцык
8
Дрышлюк
6
Попара
23
22
Мичин
11
Горбач
23
Дибанго
20
Задерака
20
Задерака
23
Дибанго
7
Микитишин
14
Лунев
14
Лунев
7
Микитишин
23
Илич
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
23
Илич
7
Соса
24
Мулик
24
Мулик
7
Соса
23
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
23
11
Горбач
7
Маткевич
7
Маткевич
11
Горбач
22
Мичин
9
Антюх
9
Антюх
22
Мичин
10
Жуниньо
9
Вокрри
9
Вокрри
10
Жуниньо
Остались в запасе
Кривбасс
Заря
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
97
Тимур Кораблин
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
97
Тимур Кораблин
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Кривбасс - Заря
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Зари», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Заря»

«Кривбасс» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Кривбасс
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