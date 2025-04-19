Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шахтер» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Шахтер» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 16:50
Шахтер
19.04.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
2 : 4
Завершен
Колос
90+5' Кевин (П)
26' А. Ррапай 38' А. Цуриков 84' В. Велетень 90+7' Д. Боливар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
Главный тренер
Марино Пушич
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
30
Алиссон
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
10
Павел Ореховский
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
4-2-3-1
23
Фесюн
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
10
Педриньо
6
Гомес
7
Эгиналдо
10
Судаков
11
Кевин
19
Бондаренко
3-4-1-2
31
Пахолюк
6
Бурда
4
Бондаренко
16
Красники
75
Третьяков
20
Гагнидзе
99
Ррапай
9
Цуриков
10
Велетень
27
97
Сидоров
10
Судаков
8
Крыськив
8
Крыськив
10
Судаков
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
13
Энрике
9
Элиас
9
Элиас
13
Энрике
20
Гагнидзе
7
Демченко
7
Демченко
20
Гагнидзе
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
4
Бондаренко
55
Теллес
55
Теллес
4
Бондаренко
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
Остались в запасе
Шахтер
Колос
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
30
Алиссон
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Шахтер - Колос
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Колоса», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Колос»

«Шахтер» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Шахтер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
9
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+