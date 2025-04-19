19.04.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-3-1
23
Фесюн
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
10
Педриньо
6
Гомес
7
Эгиналдо
10
Судаков
11
Кевин
19
Бондаренко
3-4-1-2
31
Пахолюк
6
Бурда
4
Бондаренко
16
Красники
75
Третьяков
20
Гагнидзе
99
Ррапай
9
Цуриков
10
Велетень
27
97
Сидоров
10
Судаков
8
Крыськив
8
Крыськив
10
Судаков
7
Эгиналдо
2
Траоре
2
Траоре
7
Эгиналдо
13
Энрике
9
Элиас
9
Элиас
13
Энрике
20
Гагнидзе
7
Демченко
7
Демченко
20
Гагнидзе
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
4
Бондаренко
55
Теллес
55
Теллес
4
Бондаренко
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
Остались в запасе
Шахтер
Колос
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
30
Алиссон
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Шахтер - Колос
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Колоса», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Колос»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»