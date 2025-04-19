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  • «Унион» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Унион» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 18:20
Унион
19.04.2025, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
4 : 4
Завершен
Штутгарт
5' А. Илич 19' Д. Лейте 38' Л. Кверфельд 45+6' А. Илич
23' Д. Ундав 29' Э. Мийо 43' Ю. Хабот 45+1' К. Фюрих
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
29
Андрей Илич
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Унион
1
Александер Шволов
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Oluwaseun Ogbemudia
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
37
Давид Преу
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
3-3-2-2
1
Реннов
5
Дехи
14
Кверфельд
37
Лейте
15
Роте
8
Хедира
28
Триммель
13
Шафер
19
Хаберер
17
Холлербах
29
Илич
3-3-1-1-2
1
Нюбель
29
Ельч
24
Хабот
16
Каразор
20
Стержиу
6
Штиллер
7
Миттельштадт
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
9
Демирович
13
Шафер
29
Тусар
29
Тусар
13
Шафер
19
Хаберер
8
Бенеш
8
Бенеш
19
Хаберер
17
Холлербах
21
Скарке
21
Скарке
17
Холлербах
29
Илич
27
Любичич
27
Любичич
29
Илич
24
Хабот
3
Хендрикс
3
Хендрикс
24
Хабот
20
Стержиу
15
Штенцель
15
Штенцель
20
Стержиу
10
Фюрих
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
10
Фюрих
Остались в запасе
Унион
Штутгарт
1
Александер Шволов
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Oluwaseun Ogbemudia
ЦЗ
37
Давид Преу
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Oluwaseun Ogbemudia
ЦЗ
37
Давид Преу
ЦФ
9
Иван Пртаджин
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Унион - Штутгарт
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
9
Офсайды
0
1
Количество передач
224
824
Сейвы
2
1
Точность передач %
67
92
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.32
1.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Штутгарта», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Штутгарт»

«Унион» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Штутгарт Унион
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