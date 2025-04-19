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Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Штутгарта», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Штутгарт»