Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Нафтана», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Нафтан»