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  • «Ислочь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Ислочь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 16:35
Ислочь
19.04.2025, суббота, 17:45
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Нафтан
12' А. Шестюк 30' В. Булмага 40' А. Шестюк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
8
Александр Гуз
ОП
6
Кирилл Гоманов
АП
29
Никита Пацко
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Мидо Кингу
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
10
Евген Протасов
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
31
Руслан Розиев
ПВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
88
Никита Кнышев
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
7
Глеб Ровдо
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
3
Никита Костомаров
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
АП
92
Артем Щадин
АП
17
Альберт Копытич
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
20
Нугзар Спандерашвили
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
3-3-2-2
1
Климович
3
Тихомиров
20
Веретило
99
Юдчиц
11
Кобеев
22
Булмага
8
Гуз
6
Гоманов
29
Пацко
10
Хващинский
9
Шестюк
4-2-2-2
13
Харитонович
21
Сидор
5
Лебедев
88
Драбатович
23
Кингу
66
Камара
52
Кресс
7
Колядко
10
Протасов
31
Розиев
11
Пранович
20
Веретило
31
Залеский
31
Залеский
20
Веретило
99
Юдчиц
21
Журавлев
21
Журавлев
99
Юдчиц
10
Хващинский
7
Ровдо
7
Ровдо
10
Хващинский
21
Сидор
3
Костомаров
3
Костомаров
21
Сидор
7
Колядко
17
Копытич
17
Копытич
7
Колядко
31
Розиев
8
Ермакович
8
Ермакович
31
Розиев
88
Драбатович
90
Грудько
90
Грудько
88
Драбатович
Остались в запасе
Ислочь
Нафтан
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
88
Никита Кнышев
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
АП
92
Артем Щадин
АП
20
Нугзар Спандерашвили
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
88
Никита Кнышев
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
АП
92
Артем Щадин
АП
20
Нугзар Спандерашвили
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Ислочь - Нафтан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Нафтана», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь»«Нафтан»

«Ислочь» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан Ислочь
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