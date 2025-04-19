19.04.2025, суббота, 17:45
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Ислочь
Ислочь
3-3-2-2
1
Климович
3
Тихомиров
20
Веретило
99
Юдчиц
11
Кобеев
22
Булмага
8
Гуз
6
Гоманов
29
Пацко
10
Хващинский
9
Шестюк
4-2-2-2
13
Харитонович
21
Сидор
5
Лебедев
88
Драбатович
23
Кингу
66
Камара
52
Кресс
7
Колядко
10
Протасов
31
Розиев
11
Пранович
20
Веретило
31
Залеский
31
Залеский
20
Веретило
99
Юдчиц
21
Журавлев
21
Журавлев
99
Юдчиц
10
Хващинский
7
Ровдо
7
Ровдо
10
Хващинский
21
Сидор
3
Костомаров
3
Костомаров
21
Сидор
7
Колядко
17
Копытич
17
Копытич
7
Колядко
31
Розиев
8
Ермакович
8
Ермакович
31
Розиев
88
Драбатович
90
Грудько
90
Грудько
88
Драбатович
Остались в запасе
Ислочь
Нафтан
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
88
Никита Кнышев
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
АП
92
Артем Щадин
АП
20
Нугзар Спандерашвили
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
88
Никита Кнышев
ЦП
11
Нурдоолот Сталбеков
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
АП
92
Артем Щадин
АП
20
Нугзар Спандерашвили
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Ислочь - Нафтан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Нафтана», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 17:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Нафтан»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»