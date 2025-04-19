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  • «Арсенал» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Арсенал» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 14:25
Арсенал
19.04.2025, суббота, 15:45
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Неман
7' Л. Гвет 18' С. Пушняков 84' Е. Зубович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
89
Вадим Арутюнян
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
5
Никита Власенко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Неман
1
Максим Белов
ВР
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
7
Юрий Клочков
АП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
2
Атила
ПЗ
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
6
Андрей Ишутин
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
21
Alfred Mazurich
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
33
Исаак Нгома
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Сороко
99
Волков
5
Вегеря
18
Михаленко
89
Арутюнян
11
Ловец
9
Сенько
88
Кириленко
15
Орешкевич
5
Власенко
89
Французов
3-1-2-3-1
1
Белов
19
Кучинский
22
Пархоменко
27
Шамурзаев
6
Назаренко
32
Павлюковец
24
Якимов
9
Пушняков
7
Клочков
17
Сучков
80
Гвет
15
Орешкевич
99
Мялковский
99
Мялковский
15
Орешкевич
11
Ловец
27
Гаевой
27
Гаевой
11
Ловец
17
Сучков
21
21
17
Сучков
7
Клочков
88
Савицкий
88
Савицкий
7
Клочков
9
Пушняков
17
Зубович
17
Зубович
9
Пушняков
Остались в запасе
Арсенал
Неман
1
Иван Санько
ВР
2
Атила
ПЗ
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
6
Андрей Ишутин
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
1
Артур Малиевский
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
33
Исаак Нгома
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
2
Атила
ПЗ
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
6
Андрей Ишутин
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
33
Исаак Нгома
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Арсенал - Неман
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Немана», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Неман»

«Арсенал» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Арсенал
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