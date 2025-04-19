19.04.2025, суббота, 15:45
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-2-2
30
Сороко
99
Волков
5
Вегеря
18
Михаленко
89
Арутюнян
11
Ловец
9
Сенько
88
Кириленко
15
Орешкевич
5
Власенко
89
Французов
3-1-2-3-1
1
Белов
19
Кучинский
22
Пархоменко
27
Шамурзаев
6
Назаренко
32
Павлюковец
24
Якимов
9
Пушняков
7
Клочков
17
Сучков
80
Гвет
15
Орешкевич
99
Мялковский
99
Мялковский
15
Орешкевич
11
Ловец
27
Гаевой
27
Гаевой
11
Ловец
17
Сучков
21
21
17
Сучков
7
Клочков
88
Савицкий
88
Савицкий
7
Клочков
9
Пушняков
17
Зубович
17
Зубович
9
Пушняков
Остались в запасе
Арсенал
Неман
1
Иван Санько
ВР
2
Атила
ПЗ
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
6
Андрей Ишутин
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
1
Артур Малиевский
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
33
Исаак Нгома
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
2
Атила
ПЗ
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
6
Андрей Ишутин
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
33
Исаак Нгома
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Арсенал - Неман
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Немана», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Неман»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»