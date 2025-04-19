19.04.2025, суббота, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
3-1-3-3
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
17
Рацу
6
Гумбау
6
Сисс
23
Валентин
4
Диас
18
Гарсия
11
Нтека
19
де Фрутос
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Москера
5
Таррега
14
Гайя
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
6
Гумбау
8
Лопес
8
Лопес
6
Гумбау
19
де Фрутос
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
де Фрутос
23
Валентин
7
Палазон
7
Палазон
23
Валентин
11
Нтека
14
Гвардиола
14
Гвардиола
11
Нтека
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
5
Барренечеа
18
Пепелу
18
Пепелу
5
Барренечеа
11
Риоха
21
Перес
21
Перес
11
Риоха
8
Алмейда
6
Садик
6
Садик
8
Алмейда
9
Дуро
17
Мир
17
Мир
9
Дуро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Валенсия
25
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Райо Вальекано - Валенсия
3
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
18
13
Офсайды
2
1
Количество передач
446
353
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Валенсии», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»