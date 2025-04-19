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  • «Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 13:50
Райо Вальекано
19.04.2025, суббота, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
45' С. Таррега (АГ)
75' У. Садик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-1-3-3
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
17
Рацу
6
Гумбау
6
Сисс
23
Валентин
4
Диас
18
Гарсия
11
Нтека
19
де Фрутос
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Москера
5
Таррега
14
Гайя
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
6
Гумбау
8
Лопес
8
Лопес
6
Гумбау
19
де Фрутос
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
де Фрутос
23
Валентин
7
Палазон
7
Палазон
23
Валентин
11
Нтека
14
Гвардиола
14
Гвардиола
11
Нтека
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
5
Барренечеа
18
Пепелу
18
Пепелу
5
Барренечеа
11
Риоха
21
Перес
21
Перес
11
Риоха
8
Алмейда
6
Садик
6
Садик
8
Алмейда
9
Дуро
17
Мир
17
Мир
9
Дуро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Валенсия
25
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
30
Juanpe
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Райо Вальекано - Валенсия
3
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
18
13
Офсайды
2
1
Количество передач
446
353
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Валенсии», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Валенсия»

«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Райо Вальекано
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