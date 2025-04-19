19.04.2025, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Атырау
Атырау
3-1-3-1-2
45
Сиукаев
6
Барбоза
44
Гадрани
25
Сапанов
5
Мораиш
10
Джуматов
6
Калдыбеков
28
Чирков
8
Цицкишвили
7
Козлов
9
Чунчуков
3-2-1-3-1
32
Петров
6
Мартинович
22
4
Васильев
29
Жарынбетов
55
Нойок
79
Валгушев
84
Гбамбле
18
Зорич
9
Валиуллин
15
Себай
6
Калдыбеков
8
Капленко
8
Капленко
6
Калдыбеков
8
Цицкишвили
9
Абзалов
9
Абзалов
8
Цицкишвили
7
Козлов
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
7
Козлов
29
Жарынбетов
20
Буранчиев
20
Буранчиев
29
Жарынбетов
84
Гбамбле
7
Мульдинов
7
Мульдинов
84
Гбамбле
Остались в запасе
Атырау
Кызыл-Жар
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
77
Карим Смыков
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Главный тренер
Константин Горовенко
1
Джурахон Бабаханов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
77
Карим Смыков
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Главный тренер
Константин Горовенко
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Атырау - Кызыл-Жар
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Кызыл-Жар», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Кызыл-Жар»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»