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  • «Атырау» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Атырау» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 12:50
Атырау
19.04.2025, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Кызыл-Жар
71' М. Сапанов
21' М. Барбоза (АГ) 90+6' Д. Зорич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
45
Арсен Сиукаев
ВР
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
5
Гильерме Мораиш
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
8
Заза Цицкишвили
АП
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Горовенко
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
6
Илия Мартинович
ЦЗ
22
Anatoliy Kozlenko
ЦЗ
9
Руслан Валиуллин
ЛВ
29
Самат Жарынбетов
ОП
55
Александр Нойок
ОП
79
Глеб Валгушев
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
77
Карим Смыков
ПВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
20
Michelle Kao
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
3-1-3-1-2
45
Сиукаев
6
Барбоза
44
Гадрани
25
Сапанов
5
Мораиш
10
Джуматов
6
Калдыбеков
28
Чирков
8
Цицкишвили
7
Козлов
9
Чунчуков
3-2-1-3-1
32
Петров
6
Мартинович
22
4
Васильев
29
Жарынбетов
55
Нойок
79
Валгушев
84
Гбамбле
18
Зорич
9
Валиуллин
15
Себай
6
Калдыбеков
8
Капленко
8
Капленко
6
Калдыбеков
8
Цицкишвили
9
Абзалов
9
Абзалов
8
Цицкишвили
7
Козлов
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
7
Козлов
29
Жарынбетов
20
Буранчиев
20
Буранчиев
29
Жарынбетов
84
Гбамбле
7
Мульдинов
7
Мульдинов
84
Гбамбле
Остались в запасе
Атырау
Кызыл-Жар
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
77
Карим Смыков
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Главный тренер
Константин Горовенко
1
Джурахон Бабаханов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
77
Карим Смыков
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
9
Елисей Горшунов
ЛЗ
5
Asylbek Asan
ЦЗ
17
Мирас Женис
ЦЗ
77
Дмитрий Мирошниченко
ПЗ
20
Michelle Kao
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Мади Жакипбаев
ЦФ
Главный тренер
Константин Горовенко
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Атырау - Кызыл-Жар
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Кызыл-Жар», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау»«Кызыл-Жар»

«Атырау» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Атырау
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