19.04.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Молодечно
Молодечно
4-3-1-2
16
Садовский
17
Кац
14
Коваль
44
Дылевский
2
Куткович
17
Кролик
29
Самотой
7
Цеслюкевич
11
Власов
15
Вашкевич
8
Будько
3-1-3-1-2
12
Харитонов
3
Жумаев
23
Наумов
24
Макушинский
30
Башилов
17
Новых
20
Краснов
22
Скибский
80
Ксенофонтов
11
Куадио
37
Радиковский
15
Вашкевич
25
Азерский
25
Азерский
15
Вашкевич
17
Кролик
27
Усеня
27
Усеня
17
Кролик
17
Кац
20
Лавал
20
Лавал
17
Кац
8
Будько
23
Монич
23
Монич
8
Будько
37
Радиковский
9
Теверов
9
Теверов
37
Радиковский
Леонович
22
Егоров
22
Егоров
Леонович
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
22
Скибский
9
Леонович
9
Леонович
22
Скибский
11
Куадио
14
Червяков
14
Червяков
11
Куадио
Остались в запасе
Молодечно
Витебск
12
Павел Охремчук
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
Главный тренер
Александр Храпковский
1
Иван Новичков
ВР
26
Сергей Тихоновский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
53
Максим Кунцевич
ЦЗ
Главный тренер
Артем Косак
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
26
Сергей Тихоновский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
53
Максим Кунцевич
ЦЗ
Главный тренер
Александр Храпковский
Главный тренер
Артем Косак
Статистика матча Молодечно - Витебск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Витебска», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»