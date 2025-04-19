Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Витебска», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «Витебск»