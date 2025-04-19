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  • «Молодечно» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

«Молодечно» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

19 апреля 2025, 12:50
Молодечно
19.04.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
0 : 4
Завершен
Витебск
8' Д. Радиковский 23' А. Ксенофонтов 34' К. Леонович 84' С. Егоров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молодечно
16
Денис Садовский
ВР
17
Артур Кац
ЛЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
44
Артем Дылевский
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
17
Владислав Кролик
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
7
Павел Цеслюкевич
ПП
11
Артем Власов
ПВ
8
Максим Будько
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Храпковский
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Артем Косак
Молодечно
12
Павел Охремчук
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
20
Абдулазиз Лавал
ОП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
25
Евгений Азерский
ЦФ
23
Игорь Монич
ЦФ
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
53
Максим Кунцевич
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
4-3-1-2
16
Садовский
17
Кац
14
Коваль
44
Дылевский
2
Куткович
17
Кролик
29
Самотой
7
Цеслюкевич
11
Власов
15
Вашкевич
8
Будько
3-1-3-1-2
12
Харитонов
3
Жумаев
23
Наумов
24
Макушинский
30
Башилов
17
Новых
20
Краснов
22
Скибский
80
Ксенофонтов
11
Куадио
37
Радиковский
15
Вашкевич
25
Азерский
25
Азерский
15
Вашкевич
17
Кролик
27
Усеня
27
Усеня
17
Кролик
17
Кац
20
Лавал
20
Лавал
17
Кац
8
Будько
23
Монич
23
Монич
8
Будько
37
Радиковский
9
Теверов
9
Теверов
37
Радиковский
Леонович
22
Егоров
22
Егоров
Леонович
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
22
Скибский
9
Леонович
9
Леонович
22
Скибский
11
Куадио
14
Червяков
14
Червяков
11
Куадио
Остались в запасе
Молодечно
Витебск
12
Павел Охремчук
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
Главный тренер
Александр Храпковский
1
Иван Новичков
ВР
26
Сергей Тихоновский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
53
Максим Кунцевич
ЦЗ
Главный тренер
Артем Косак
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
26
Сергей Тихоновский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
53
Максим Кунцевич
ЦЗ
Главный тренер
Александр Храпковский
Главный тренер
Артем Косак
Статистика матча Молодечно - Витебск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «Витебска», 5-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно»«Витебск»

«Молодечно» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Молодечно
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