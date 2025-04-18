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  • «Ренн» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2025

«Ренн» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2025

18 апреля 2025, 20:35
Ренн
18.04.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 1
Завершен
Нант
23' А. Трюффер
54' М. Мохамед
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Адриен Трюффер
(К) ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Жереми Жаке
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
6
Джауи Сиссе
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Нант
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
44
Эди Зулиани
ЦП
8
Дуглас Аугусто
(К) ЦП
19
Луи Леру
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
8
Исмаэль Коне
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
12
Эрба Гирасси
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Самба
3
Трюффер
5
Жаке
24
Руо
3
Брассье
5
Матусива
22
Ассиньон
6
Сиссе
42
Фофана
11
Аль-Тамари
15
Калимуэндо
3-3-2-2
1
Лопеш
98
Амьен-Аду
31
Коцца
21
Кастеллетто
44
Зулиани
8
Аугусто
19
Леру
7
Томас
27
Саймон
11
Аблин
42
Мохамед
15
Калимуэндо
10
Бляс
10
Бляс
15
Калимуэндо
42
Фофана
11
Олаигбе
11
Олаигбе
42
Фофана
1
Лопеш
30
Карльгрен
30
Карльгрен
1
Лопеш
42
Мохамед
8
Лепенан
8
Лепенан
42
Мохамед
7
Томас
97
Коко
97
Коко
7
Томас
Остались в запасе
Ренн
Нант
30
Стив Манданда
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
5
Николас Паллуа
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Остались в запасе
5
Николас Паллуа
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ренн - Нант
3
1
5
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
10
2
Нарушения
24
13
Офсайды
2
2
Количество передач
555
293
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.79
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Нанта» 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Нант»

«Ренн» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Нант Ренн
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