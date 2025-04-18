18.04.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 30 тур
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
3-3-2-1-1
30
Самба
3
Трюффер
5
Жаке
24
Руо
3
Брассье
5
Матусива
22
Ассиньон
6
Сиссе
42
Фофана
11
Аль-Тамари
15
Калимуэндо
3-3-2-2
1
Лопеш
98
Амьен-Аду
31
Коцца
21
Кастеллетто
44
Зулиани
8
Аугусто
19
Леру
7
Томас
27
Саймон
11
Аблин
42
Мохамед
15
Калимуэндо
10
Бляс
10
Бляс
15
Калимуэндо
42
Фофана
11
Олаигбе
11
Олаигбе
42
Фофана
1
Лопеш
30
Карльгрен
30
Карльгрен
1
Лопеш
42
Мохамед
8
Лепенан
8
Лепенан
42
Мохамед
7
Томас
97
Коко
97
Коко
7
Томас
Остались в запасе
Ренн
Нант
30
Стив Манданда
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
5
Николас Паллуа
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Остались в запасе
5
Николас Паллуа
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
91
Флоран Мойе
АП
12
Эрба Гирасси
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ренн - Нант
3
1
5
Всего ударов по воротам
19
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
10
2
Нарушения
24
13
Офсайды
2
2
Количество передач
555
293
Сейвы
0
3
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.79
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Нанта» 30-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Нант»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»