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  • «Эспаньол» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2025

«Эспаньол» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2025

18 апреля 2025, 20:50
Эспаньол
18.04.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
39' М. Кумбула
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
11
Коба да Коста
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
21
Крисантус Уче
ОП
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
21
Рохер Инохо
ЛЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Хетафе
35
Диего Феррер
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
23
Рока
17
Каррерас
9
Фернандес
4-2-2-1-1
13
Сорья
2
Иглесиас
15
Альдрете
2
Джене
22
Дуарте
11
Террац
21
Уче
6
Милья
8
Арамбарри
11
да Коста
91
Йылдырым
15
Кумбула
20
Калеро
20
Калеро
15
Кумбула
17
Каррерас
23
Техеро
23
Техеро
17
Каррерас
10
Лосано
33
Крал
33
Крал
10
Лосано
23
Рока
11
Милья
11
Милья
23
Рока
9
Фернандес
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Фернандес
2
Иглесиас
24
Бернат
24
Бернат
2
Иглесиас
11
Террац
23
Перес
23
Перес
11
Террац
91
Йылдырым
30
Родригес
30
Родригес
91
Йылдырым
Родригес
9
Майорал
9
Майорал
Родригес
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Пабло Рамон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
35
Диего Феррер
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Пабло Рамон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
Остались в запасе
35
Диего Феррер
ВР
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
31
Исмаэль Бехуша
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
1
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
12
15
Офсайды
4
3
Количество передач
403
224
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
64
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.38
0.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Хетафе», 32-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол»«Хетафе»

«Эспаньол» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Эспаньол
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