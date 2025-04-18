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  • «Динамо» К – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2025

«Динамо» К – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2025

18 апреля 2025, 16:50
Динамо К
18.04.2025, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Оболонь
39' А. Ярмоленко 55' В. Ванат (П) 67' В. Буяльский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
25
Виталий Груша
АП
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Нещерет
44
Дубинчак
40
Биловар
32
Михавко
20
Караваев
91
Михайленко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-2-3-1
31
2
Карась
37
Дубко
5
Курко
95
Стасюк
5
Приймак
44
Витенчук
97
Ильин
25
Груша
77
Бычек
9
Устименко
19
Ванат
7
Лучкевич
7
Лучкевич
19
Ванат
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
39
Герреро
39
Герреро
7
Ярмоленко
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
5
Курко
10
Слободян
10
Слободян
5
Курко
77
Бычек
7
Близниченко
7
Близниченко
77
Бычек
25
Груша
13
Мединский
13
Мединский
25
Груша
Остались в запасе
Динамо К
Оболонь
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Динамо К - Оболонь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» К против «Оболони», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Оболонь»

«Динамо» К – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Динамо К
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