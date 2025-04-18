18.04.2025, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
35
Нещерет
44
Дубинчак
40
Биловар
32
Михавко
20
Караваев
91
Михайленко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-2-3-1
31
2
Карась
37
Дубко
5
Курко
95
Стасюк
5
Приймак
44
Витенчук
97
Ильин
25
Груша
77
Бычек
9
Устименко
19
Ванат
7
Лучкевич
7
Лучкевич
19
Ванат
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
39
Герреро
39
Герреро
7
Ярмоленко
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
5
Курко
10
Слободян
10
Слободян
5
Курко
77
Бычек
7
Близниченко
7
Близниченко
77
Бычек
25
Груша
13
Мединский
13
Мединский
25
Груша
Остались в запасе
Динамо К
Оболонь
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
77
Dmytrii Kremchanin
ЦФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Динамо К - Оболонь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» К против «Оболони», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»