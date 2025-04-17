17.04.2025, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Фат
Аль-Фат
4-1-2-2-1
1
Аль-Акиди
32
44
17
Саадан
82
28
Бендебка
28
Юссуф
88
8
Варгас
11
Батна
10
Сбаи
3-3-2-1-1
33
Аль-Махасне
27
Аль-Сагур
5
Аль-Амри
15
Кадеш
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
30
Эрнандес
19
Диаби
9
Бензема
82
23
Касим
23
Касим
82
10
Сбаи
14
Аль-Фухаид Салах
14
Аль-Фухаид Салах
10
Сбаи
32
15
Баатия
15
Баатия
32
88
96
96
88
8
Варгас
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
8
Варгас
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
Аль-Шехри
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
Аль-Шехри
30
Эрнандес
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
30
Эрнандес
10
Ауа
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
10
Ауа
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Иттихад
94
Waled Al Enazi
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
9
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
9
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
Остались в запасе
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Иттихад
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
18
10
Офсайды
2
5
Количество передач
222
517
Сейвы
5
3
Точность передач %
75
82
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Иттихада», 28-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»