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  • «Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

«Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

17 апреля 2025, 19:50
Аль-Фат
17.04.2025, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Иттихад
10' А. Сбаи 69' М. Варгас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Марван Саадан
(К) ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
11
Мурад Батна
ПВ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Иттихад
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
96
Suhayb Ayman Alzaid
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
9
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Аль-Иттихад
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Аль-Акиди
32
44
17
Саадан
82
28
Бендебка
28
Юссуф
88
8
Варгас
11
Батна
10
Сбаи
3-3-2-1-1
33
Аль-Махасне
27
Аль-Сагур
5
Аль-Амри
15
Кадеш
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
30
Эрнандес
19
Диаби
9
Бензема
82
23
Касим
23
Касим
82
10
Сбаи
14
Аль-Фухаид Салах
14
Аль-Фухаид Салах
10
Сбаи
32
15
Баатия
15
Баатия
32
88
96
96
88
8
Варгас
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
8
Варгас
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
Аль-Шехри
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
Аль-Шехри
30
Эрнандес
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
30
Эрнандес
10
Ауа
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
10
Ауа
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Иттихад
94
Waled Al Enazi
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
9
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
9
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
Остались в запасе
1
Hamed Abdullah Yousef
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Иттихад
2
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
18
10
Офсайды
2
5
Количество передач
222
517
Сейвы
5
3
Точность передач %
75
82
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Иттихада», 28-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 апреля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат»«Аль-Иттихад»

«Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Фат
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