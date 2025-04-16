16.04.2025, среда, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Кайрат
Кайрат
4-1-2-3
16
Заруцкий
14
Мартынович
4
Касабулат
28
Сорокин
15
Арад
20
Тапалов
77
Зария
55
Громыко
12
Сатпаев
7
Жоржинью
3
Мата
3-2-2-1-2
45
Сиукаев
14
Кыбырай
6
Барбоза
44
Гадрани
5
Мораиш
8
Капленко
6
Калдыбеков
10
Джуматов
9
Абзалов
9
Чунчуков
11
Оралбай
4
Касабулат
6
Садыбеков
6
Садыбеков
4
Касабулат
15
Арад
18
Глейзер
18
Глейзер
15
Арад
55
Громыко
33
Станоев
33
Станоев
55
Громыко
77
Зария
81
Бекболат
81
Бекболат
77
Зария
11
Оралбай
26
Саидалиев
26
Саидалиев
11
Оралбай
5
Мораиш
28
Чирков
28
Чирков
5
Мораиш
9
Абзалов
8
Цицкишвили
8
Цицкишвили
9
Абзалов
9
Чунчуков
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
9
Чунчуков
10
Джуматов
7
Козлов
7
Козлов
10
Джуматов
Остались в запасе
Кайрат
Атырау
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
39
Санжар Ерниязов
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
77
Карим Смыков
ПВ
Главный тренер
Константин Горовенко
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
77
Карим Смыков
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Константин Горовенко
Статистика матча Кайрат - Атырау
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Атырау» 4 тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат» – «Атырау»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»