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  • «Кайрат» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2025

«Кайрат» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2025

16 апреля 2025, 15:50
Кайрат
16.04.2025, среда, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Атырау
1' Д. Сатпаев 6' Е. Тапалов 50' А. Мартынович 58' Жоржинью
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
55
Валерий Громыко
АП
77
Гиорги Зария
АП
3
Луиш Мата
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Атырау
45
Арсен Сиукаев
ВР
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
5
Гильерме Мораиш
ОП
8
Никита Капленко
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
Главный тренер
Константин Горовенко
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
81
Исмаил Бекболат
ЦФ
Атырау
39
Санжар Ерниязов
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
26
Юсуф Саидалиев
ПЗ
28
Роман Чирков
ЦП
8
Заза Цицкишвили
АП
77
Карим Смыков
ПВ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
4-1-2-3
16
Заруцкий
14
Мартынович
4
Касабулат
28
Сорокин
15
Арад
20
Тапалов
77
Зария
55
Громыко
12
Сатпаев
7
Жоржинью
3
Мата
3-2-2-1-2
45
Сиукаев
14
Кыбырай
6
Барбоза
44
Гадрани
5
Мораиш
8
Капленко
6
Калдыбеков
10
Джуматов
9
Абзалов
9
Чунчуков
11
Оралбай
4
Касабулат
6
Садыбеков
6
Садыбеков
4
Касабулат
15
Арад
18
Глейзер
18
Глейзер
15
Арад
55
Громыко
33
Станоев
33
Станоев
55
Громыко
77
Зария
81
Бекболат
81
Бекболат
77
Зария
11
Оралбай
26
Саидалиев
26
Саидалиев
11
Оралбай
5
Мораиш
28
Чирков
28
Чирков
5
Мораиш
9
Абзалов
8
Цицкишвили
8
Цицкишвили
9
Абзалов
9
Чунчуков
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
9
Чунчуков
10
Джуматов
7
Козлов
7
Козлов
10
Джуматов
Остались в запасе
Кайрат
Атырау
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
39
Санжар Ерниязов
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
77
Карим Смыков
ПВ
Главный тренер
Константин Горовенко
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
77
Карим Смыков
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Главный тренер
Константин Горовенко
Статистика матча Кайрат - Атырау
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайрат» против «Атырау» 4 тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайрат»«Атырау»

«Кайрат» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Кайрат
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