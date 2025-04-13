Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атлетик» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Атлетик» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 20:50
Атлетик
13.04.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 1
Завершен
Райо Вальекано
58' О. Сансет (П) 80' Н. Уильямс 90+4' О. Сансет
37' П. Сисс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
(К) ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
(К) ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
28
Пейо Каналес
АП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
7
Иси Палазон
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
4-2-3-1
1
Симон
18
Бойро
3
Вивиан
4
Паредес
2
Горосабель
18
Хаурегисар
6
Прадос
25
Джало
46
Гомес
7
Беренгер
11
Гурусета
3-3-2-2
13
Баталья
18
Эспино
24
Лежен
15
Эрнандес
17
Рацу
6
Гумбау
29
Чаваррия
6
Сисс
4
Диас
19
де Фрутос
18
Гарсия
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
46
Гомес
8
Сансет
8
Сансет
46
Гомес
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
25
Джало
9
Уильямс
9
Уильямс
25
Джало
6
Гумбау
8
Лопес
8
Лопес
6
Гумбау
4
Диас
23
Валентин
23
Валентин
4
Диас
18
Эспино
7
Палазон
7
Палазон
18
Эспино
19
де Фрутос
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
де Фрутос
6
Сисс
9
де Томас
9
де Томас
6
Сисс
Остались в запасе
Атлетик
Райо Вальекано
13
Хулен Агирресабала
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Райо Вальекано
4
3
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
7
Офсайды
3
2
Количество передач
428
370
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Райо Вальекано», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Райо Вальекано»

«Атлетик» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Атлетик
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
7
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+