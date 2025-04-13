13.04.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-3-1
1
Симон
18
Бойро
3
Вивиан
4
Паредес
2
Горосабель
18
Хаурегисар
6
Прадос
25
Джало
46
Гомес
7
Беренгер
11
Гурусета
3-3-2-2
13
Баталья
18
Эспино
24
Лежен
15
Эрнандес
17
Рацу
6
Гумбау
29
Чаваррия
6
Сисс
4
Диас
19
де Фрутос
18
Гарсия
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
46
Гомес
8
Сансет
8
Сансет
46
Гомес
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
11
Гурусета
21
Саннади
21
Саннади
11
Гурусета
25
Джало
9
Уильямс
9
Уильямс
25
Джало
6
Гумбау
8
Лопес
8
Лопес
6
Гумбау
4
Диас
23
Валентин
23
Валентин
4
Диас
18
Эспино
7
Палазон
7
Палазон
18
Эспино
19
де Фрутос
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
де Фрутос
6
Сисс
9
де Томас
9
де Томас
6
Сисс
Остались в запасе
Атлетик
Райо Вальекано
13
Хулен Агирресабала
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Райо Вальекано
4
3
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
12
7
Офсайды
3
2
Количество передач
428
370
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.69
1.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Райо Вальекано», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»