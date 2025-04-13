13.04.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
2-4-1-3
1
Сапутин
17
Вантух
10
Жуниньо
8
Дрышлюк
14
8
Яцык
6
Попара
9
Антюх
9
Вокрри
28
Будковский
22
Мичин
3-2-2-2-1
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
7
Степанюк
14
Харатин
27
Куция
8
Кльоц
99
Кампос
11
Дахновский
89
Гайдучик
9
Антюх
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
9
Антюх
10
Жуниньо
23
23
10
Жуниньо
17
Вантух
21
Супряга
21
Супряга
17
Вантух
9
Вокрри
11
Горбач
11
Горбач
9
Вокрри
27
Куция
17
Протасевич
17
Протасевич
27
Куция
7
Степанюк
29
Кучеров
29
Кучеров
7
Степанюк
11
Дахновский
2
Смиян
2
Смиян
11
Дахновский
99
Кампос
77
Шарай
77
Шарай
99
Кампос
Остались в запасе
Заря
Верес
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Заря - Верес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Вереса», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Верес»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»