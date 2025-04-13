Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Заря» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

«Заря» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

13 апреля 2025, 16:50
Заря
13.04.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Верес
52' И. Харатин (АГ)
3' И. Харатин 12' Л. Кампос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
23
Z. Trontelj
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
2-4-1-3
1
Сапутин
17
Вантух
10
Жуниньо
8
Дрышлюк
14
8
Яцык
6
Попара
9
Антюх
9
Вокрри
28
Будковский
22
Мичин
3-2-2-2-1
23
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
7
Степанюк
14
Харатин
27
Куция
8
Кльоц
99
Кампос
11
Дахновский
89
Гайдучик
9
Антюх
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
9
Антюх
10
Жуниньо
23
23
10
Жуниньо
17
Вантух
21
Супряга
21
Супряга
17
Вантух
9
Вокрри
11
Горбач
11
Горбач
9
Вокрри
27
Куция
17
Протасевич
17
Протасевич
27
Куция
7
Степанюк
29
Кучеров
29
Кучеров
7
Степанюк
11
Дахновский
2
Смиян
2
Смиян
11
Дахновский
99
Кампос
77
Шарай
77
Шарай
99
Кампос
Остались в запасе
Заря
Верес
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Заря - Верес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Вереса», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря»«Верес»

«Заря» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Заря
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
7
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+