Славия-Мозырь
13.04.2025, воскресенье, 15:10
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
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Динамо Мн
56' А. Соловей
63' И. Кухарчик
72' А. Иванов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
41
Максим Плотников
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
5
Михаил Сачковский
ОП
9
Александр Батищев
ОП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
49
Александр Джигеро
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
5
Павел Апетенок
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
88
Никита Демченко
АП
25
Педро Игор
ЛВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Славия-Мозырь
1
Константин Веретынский
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
3
Vladislav Davydov
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
19
Павел Котляров
ЛВ
11
Андрей Кобет
ЦФ
17
Лама Бамба
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Динамо Мн
31
Денис Шпаковский
ВР
90
Артем Макавчик
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
3
Илья Калачев
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
18
Денис Гречихо
ЦП
11
Мустафа Джимет
ЦФ
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
3-2-2-2-1
41
Плотников
12
Иванов
44
Луцевич
27
Чикида
5
Сачковский
9
Батищев
7
Иванов
8
Кухарчик
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
3-1-1-3-1
13
Шимакович
5
Апетенок
26
Калинин
67
Бегунов
6
Мякиш
24
Вакулич
7
Малашевич
88
Демченко
25
Игор
21
Шевченко
13
Полоз
3
3
13
Полоз
49
Джигеро
22
Лукашов
22
Лукашов
49
Джигеро
7
Иванов
30
Лихтин
30
Лихтин
7
Иванов
24
Вакулич
33
Ибрахим
33
Ибрахим
24
Вакулич
88
Демченко
2
Пигас
2
Пигас
88
Демченко
7
Малашевич
11
Джимет
11
Джимет
7
Малашевич
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Динамо Мн
1
Константин Веретынский
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
19
Павел Котляров
ЛВ
11
Андрей Кобет
ЦФ
17
Лама Бамба
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
31
Денис Шпаковский
ВР
90
Артем Макавчик
ВР
3
Илья Калачев
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
18
Денис Гречихо
ЦП
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Константин Веретынский
ВР
18
Никита Мельников
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
19
Павел Котляров
ЛВ
11
Андрей Кобет
ЦФ
17
Лама Бамба
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Остались в запасе
31
Денис Шпаковский
ВР
90
Артем Макавчик
ВР
3
Илья Калачев
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
18
Денис Гречихо
ЦП
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Славия-Мозырь - Динамо Мн
3
1
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Динамо Мн», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 15:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Динамо Мн»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»