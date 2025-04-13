Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Динамо Мн», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля в 15:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Динамо Мн»