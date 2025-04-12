Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
4-1-1-3-1
35
Скопец
23
Лях
4
Ращеня
5
Осипов
14
Пашевич
7
Свирепа
33
Сотников
27
Пилецкий
8
Ануфриев
17
Черноок
29
Шарль
4-1-3-1-1
44
Клещук
16
Заяц
19
Фофана
3
Чаговец
2
Шемрук
13
Алексиевич
7
Нето
20
Алиу
9
Бородин
17
Мартинкевич
70
Бутько
8
Ануфриев
8
Костров
8
Костров
8
Ануфриев
70
Бутько
17
Потапенко
17
Потапенко
70
Бутько
13
Алексиевич
8
Барсуков
8
Барсуков
13
Алексиевич
7
Нето
79
Чебураков
79
Чебураков
7
Нето
Остались в запасе
БАТЭ
Гомель
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча БАТЭ - Гомель
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «БАТЭ» против «Гомеля», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «БАТЭ» – «Гомель»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»