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  • «БАТЭ» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«БАТЭ» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 17:50
БАТЭ
12.04.2025, суббота, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Гомель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Александр Ануфриев
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
7
Фернандо Нето
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
8
Игорь Костров
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Скопец
23
Лях
4
Ращеня
5
Осипов
14
Пашевич
7
Свирепа
33
Сотников
27
Пилецкий
8
Ануфриев
17
Черноок
29
Шарль
4-1-3-1-1
44
Клещук
16
Заяц
19
Фофана
3
Чаговец
2
Шемрук
13
Алексиевич
7
Нето
20
Алиу
9
Бородин
17
Мартинкевич
70
Бутько
8
Ануфриев
8
Костров
8
Костров
8
Ануфриев
70
Бутько
17
Потапенко
17
Потапенко
70
Бутько
13
Алексиевич
8
Барсуков
8
Барсуков
13
Алексиевич
7
Нето
79
Чебураков
79
Чебураков
7
Нето
Остались в запасе
БАТЭ
Гомель
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
17
Donald Dongo
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
63
Абу Суфьян Вадду
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча БАТЭ - Гомель
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «БАТЭ» против «Гомеля», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «БАТЭ»«Гомель»

«БАТЭ» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель БАТЭ
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