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«Бешикташ» – «Истанбул Башакшехир»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 17:50
Бешикташ
12.04.2025, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
62' Ю. Сари 76' Ю. Сари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
(К) ЦЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
44
Fahri Ay
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Онур Булут
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
17
Эмер Беяз
АП
19
Филипп Кени
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
2-4-1-3
34
Гюнок
26
Масуаку
3
Паулиста
22
Свенссон
21
Окслэд-Чемберлен
48
Учан
83
Фернандеш
7
Рашица
23
Хекимоглу
27
Рафа
7
Мучи
4-1-3-1-1
16
Зенгезер
3
Дуарте
27
Ба
42
Саинер
21
Опери
3
Эздемир
7
Сари
8
Кеман
19
Креспо
77
Брнич
9
Пентек
7
Мучи
23
Мариу
23
Мариу
7
Мучи
48
Учан
6
Булут
6
Булут
48
Учан
42
Саинер
3
Опоку
3
Опоку
42
Саинер
8
Кеман
20
Гюнеш
20
Гюнеш
8
Кеман
7
Сари
9
Тюрук
9
Тюрук
7
Сари
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
Остались в запасе
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
44
Fahri Ay
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Арда Кылыч
ЛВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
98
Дениз Дилмен
ВР
2
Фести Эбоселе
ПЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
17
Эмер Беяз
АП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
44
Fahri Ay
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Арда Кылыч
ЛВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
2
Фести Эбоселе
ПЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
17
Эмер Беяз
АП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Бешикташ - Истанбул Башакшехир
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
16
12
Офсайды
0
4
Количество передач
459
364
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Истанбул Башакшехира», 31-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Истанбул Башакшехир»

«Бешикташ» – «Истанбул Башакшехир»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Бешикташ
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