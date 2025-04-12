12.04.2025, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 31 тур
Турция. Суперлига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
2-4-1-3
34
Гюнок
26
Масуаку
3
Паулиста
22
Свенссон
21
Окслэд-Чемберлен
48
Учан
83
Фернандеш
7
Рашица
23
Хекимоглу
27
Рафа
7
Мучи
4-1-3-1-1
16
Зенгезер
3
Дуарте
27
Ба
42
Саинер
21
Опери
3
Эздемир
7
Сари
8
Кеман
19
Креспо
77
Брнич
9
Пентек
7
Мучи
23
Мариу
23
Мариу
7
Мучи
48
Учан
6
Булут
6
Булут
48
Учан
42
Саинер
3
Опоку
3
Опоку
42
Саинер
8
Кеман
20
Гюнеш
20
Гюнеш
8
Кеман
7
Сари
9
Тюрук
9
Тюрук
7
Сари
9
Пентек
19
Кени
19
Кени
9
Пентек
Остались в запасе
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
44
Fahri Ay
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Арда Кылыч
ЛВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
98
Дениз Дилмен
ВР
2
Фести Эбоселе
ПЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
17
Эмер Беяз
АП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
93
Arda Berk Özüarap
ЦЗ
44
Fahri Ay
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Арда Кылыч
ЛВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
2
Фести Эбоселе
ПЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
17
Эмер Беяз
АП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Бешикташ - Истанбул Башакшехир
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
16
12
Офсайды
0
4
Количество передач
459
364
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Истанбул Башакшехира», 31-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Истанбул Башакшехир»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»