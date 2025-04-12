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  • «Боруссия» М – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Боруссия» М – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 15:20
Боруссия М
12.04.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
14' К. Гюнтер (АГ)
16' П. Остерхаге 90' Й. Манзамби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К) ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
11
Noah Pesch
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
44
Йоан Манзамби
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-1-1-2-2
42
Перейра Кардосо
25
Нец
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
10
Нойхаус
25
Хак
9
Онора
11
Кляйнденст
14
Плеа
4-2-2-2
21
Мюллер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
9
Хелер
20
Адаму
25
Нец
26
Ульрих
26
Ульрих
25
Нец
30
Эльведи
2
Чародиа
2
Чародиа
30
Эльведи
9
Онора
5
Фридрих
5
Фридрих
9
Онора
14
Плеа
7
Штегер
7
Штегер
14
Плеа
10
Нойхаус
70
Чванчара
70
Чванчара
10
Нойхаус
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
9
Хелер
44
Манзамби
44
Манзамби
9
Хелер
32
Грифо
19
Бесте
19
Бесте
32
Грифо
17
Кюблер
25
Сильдийя
25
Сильдийя
17
Кюблер
20
Адаму
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Адаму
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
11
Noah Pesch
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
24
Янник Хут
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
11
Noah Pesch
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
1
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
4
11
Офсайды
1
1
Количество передач
376
527
Сейвы
5
1
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» М против «Фрайбурга», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М – «Фрайбург»

«Боруссия» М – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Боруссия М
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