12.04.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
4-1-1-2-2
42
Перейра Кардосо
25
Нец
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
10
Нойхаус
25
Хак
9
Онора
11
Кляйнденст
14
Плеа
4-2-2-2
21
Мюллер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
9
Хелер
20
Адаму
25
Нец
26
Ульрих
26
Ульрих
25
Нец
30
Эльведи
2
Чародиа
2
Чародиа
30
Эльведи
9
Онора
5
Фридрих
5
Фридрих
9
Онора
14
Плеа
7
Штегер
7
Штегер
14
Плеа
10
Нойхаус
70
Чванчара
70
Чванчара
10
Нойхаус
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
9
Хелер
44
Манзамби
44
Манзамби
9
Хелер
32
Грифо
19
Бесте
19
Бесте
32
Грифо
17
Кюблер
25
Сильдийя
25
Сильдийя
17
Кюблер
20
Адаму
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Адаму
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
11
Noah Pesch
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
24
Янник Хут
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
11
Noah Pesch
ЦФ
13
Shio Fukuda
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
1
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
4
11
Офсайды
1
1
Количество передач
376
527
Сейвы
5
1
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» М против «Фрайбурга», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М – «Фрайбург»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»