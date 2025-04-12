12.04.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
3-2-3-2
30
Клищук
8
3
Романчук
6
Конате
17
Кузик
23
Дибанго
23
Илич
9
Твердохлеб
77
Понедельник
7
Соса
20
Задерака
4-1-2-2-1
35
Нещерет
20
Караваев
32
Михавко
4
Попов
44
Дубинчак
91
Михайленко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
23
Илич
11
Вакулко
11
Вакулко
23
Илич
20
Задерака
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
20
Задерака
7
Соса
24
Мулик
24
Мулик
7
Соса
7
Ярмоленко
40
Биловар
40
Биловар
7
Ярмоленко
29
Буяльский
6
Бражко
6
Бражко
29
Буяльский
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
10
Шапаренко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
Остались в запасе
Кривбасс
Динамо К
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Кривбасс - Динамо К
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Динамо» Киев, 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Динамо» Киев
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»