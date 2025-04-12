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  • «Кривбасс» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

«Кривбасс» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

12 апреля 2025, 11:50
Кривбасс
12.04.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
35' А. Ярмоленко 74' В. Ванат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
23
Хрвое Илич
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Динамо К
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
3-2-3-2
30
Клищук
8
3
Романчук
6
Конате
17
Кузик
23
Дибанго
23
Илич
9
Твердохлеб
77
Понедельник
7
Соса
20
Задерака
4-1-2-2-1
35
Нещерет
20
Караваев
32
Михавко
4
Попов
44
Дубинчак
91
Михайленко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
23
Илич
11
Вакулко
11
Вакулко
23
Илич
20
Задерака
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
20
Задерака
7
Соса
24
Мулик
24
Мулик
7
Соса
7
Ярмоленко
40
Биловар
40
Биловар
7
Ярмоленко
29
Буяльский
6
Бражко
6
Бражко
29
Буяльский
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
10
Шапаренко
8
Пихаленок
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
Остались в запасе
Кривбасс
Динамо К
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
17
Mayken González
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Кривбасс - Динамо К
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Динамо» Киев, 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Динамо» Киев

«Кривбасс» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Кривбасс
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