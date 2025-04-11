11.04.2025, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
3-2-3-2
25
Грабара
19
Одогу
3
Вавро
2
Фишер
27
Арнольд
31
Герхардт
13
Каминьски
8
Дардаи
21
Виммер
9
Амура
19
Винд
3-3-1-1-2
25
Гулачи
3
Битшиабу
23
Люкеба
16
Клостерманн
18
Неделькович
48
Вермерен
17
Баку
13
Зайвальд
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
3
Вавро
21
Меле
21
Меле
3
Вавро
13
Каминьски
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
13
Каминьски
21
Виммер
14
Нмеча
14
Нмеча
21
Виммер
8
Дардаи
8
Томаш
8
Томаш
8
Дардаи
18
Неделькович
2
Гертрейда
2
Гертрейда
18
Неделькович
7
Симонс
21
Айдара
21
Айдара
7
Симонс
48
Вермерен
44
Кампль
44
Кампль
48
Вермерен
17
Баку
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
17
Баку
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
Остались в запасе
Вольфсбург
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
40
Астер Вранкс
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
40
Астер Вранкс
ЦП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Вольфсбург - РБ Лейпциг
2
3
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
14
13
Офсайды
3
3
Количество передач
384
455
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «РБ Лейпцига», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»