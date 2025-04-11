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  • «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

«Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

11 апреля 2025, 20:20
Вольфсбург
11.04.2025, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
58' К. Фишер 75' А. Сков Ольсен
11' Л. Опенда 26' Х. Симонс 49' Х. Симонс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
19
Давид Одогу
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Бенке Дардаи
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
(К) ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
40
Астер Вранкс
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
3-2-3-2
25
Грабара
19
Одогу
3
Вавро
2
Фишер
27
Арнольд
31
Герхардт
13
Каминьски
8
Дардаи
21
Виммер
9
Амура
19
Винд
3-3-1-1-2
25
Гулачи
3
Битшиабу
23
Люкеба
16
Клостерманн
18
Неделькович
48
Вермерен
17
Баку
13
Зайвальд
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
3
Вавро
21
Меле
21
Меле
3
Вавро
13
Каминьски
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
13
Каминьски
21
Виммер
14
Нмеча
14
Нмеча
21
Виммер
8
Дардаи
8
Томаш
8
Томаш
8
Дардаи
18
Неделькович
2
Гертрейда
2
Гертрейда
18
Неделькович
7
Симонс
21
Айдара
21
Айдара
7
Симонс
48
Вермерен
44
Кампль
44
Кампль
48
Вермерен
17
Баку
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
17
Баку
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
Остались в запасе
Вольфсбург
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
40
Астер Вранкс
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
40
Астер Вранкс
ЦП
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
48
Lionel Voufack
ЦЗ
45
Jonathan Norbye
ЦЗ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Вольфсбург - РБ Лейпциг
2
3
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
14
13
Офсайды
3
3
Количество передач
384
455
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «РБ Лейпцига», 29-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург»«РБ Лейпциг»

«Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Вольфсбург
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