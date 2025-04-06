06.04.2025, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 28 тур
Португалия. Примейра, 28 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Порту
Порту
4-2-1-2-1
99
Кошта
74
Моура
18
Перес
5
Маркано
17
Мариу
22
Варела
46
Эустакиу
20
Виейра
11
Пепе
86
Мора
9
Омородион
4-2-1-2-1
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
44
Араужо
18
Каррерас
12
Флорентину
8
Эушнес
10
Кекчю
11
Ди Мария
7
Актюркоглу
14
Павлидис
17
Мариу
2
Зе Педру
2
Зе Педру
17
Мариу
46
Эустакиу
52
Фернандеш
52
Фернандеш
46
Эустакиу
74
Моура
7
Гомес
7
Гомес
74
Моура
86
Мора
10
Намасо
10
Намасо
86
Мора
44
Араужо
26
Даль
26
Даль
44
Араужо
7
Актюркоглу
18
Баррейро
18
Баррейро
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
11
Ди Мария
14
Павлидис
11
Белотти
11
Белотти
14
Павлидис
Остались в запасе
Порту
Бенфика
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Отавио
ЦЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Мартин Анселми
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Отавио
ЦЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Адриан Байрами
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Порту - Бенфика
3
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
17
11
Офсайды
3
4
Количество передач
475
301
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.17
2.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Бенфики», 28-й тур чемпионата Португалии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Бенфика»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»