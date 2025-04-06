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  • «Шахтер» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Шахтер» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 16:50
Шахтер
06.04.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Верес
59' Кевин 87' Г. Судаков 90' Л. Траоре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
30
Алиссон
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
99
Луан Кампос
ПВ
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
10
Педриньо
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
18
Грам
22
Матвиенко
17
Тобиас
6
Гомес
11
Кевин
19
Бондаренко
10
Судаков
9
Элиас
30
Алиссон
4-2-1-2-1
23
17
Протасевич
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
14
Харатин
7
Степанюк
8
Кльоц
11
Дахновский
99
Кампос
89
Гайдучик
10
Судаков
14
Глущенко
14
Глущенко
10
Судаков
19
Бондаренко
29
Назарина
29
Назарина
19
Бондаренко
30
Алиссон
10
Педриньо
10
Педриньо
30
Алиссон
9
Элиас
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
9
Элиас
11
Кевин
2
Траоре
2
Траоре
11
Кевин
14
Харатин
29
Кучеров
29
Кучеров
14
Харатин
11
Дахновский
27
27
11
Дахновский
5
Шевченко
10
Кравейро
10
Кравейро
5
Шевченко
Остались в запасе
Шахтер
Верес
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
27
Георгий Куция
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
27
Георгий Куция
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Шахтер - Верес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Вереса», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Верес»

«Шахтер» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес Шахтер
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