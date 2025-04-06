06.04.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-1-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
18
Грам
22
Матвиенко
17
Тобиас
6
Гомес
11
Кевин
19
Бондаренко
10
Судаков
9
Элиас
30
Алиссон
4-2-1-2-1
23
17
Протасевич
33
Гончаренко
3
Вовченко
5
Шевченко
14
Харатин
7
Степанюк
8
Кльоц
11
Дахновский
99
Кампос
89
Гайдучик
10
Судаков
14
Глущенко
14
Глущенко
10
Судаков
19
Бондаренко
29
Назарина
29
Назарина
19
Бондаренко
30
Алиссон
10
Педриньо
10
Педриньо
30
Алиссон
9
Элиас
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
9
Элиас
11
Кевин
2
Траоре
2
Траоре
11
Кевин
14
Харатин
29
Кучеров
29
Кучеров
14
Харатин
11
Дахновский
27
27
11
Дахновский
5
Шевченко
10
Кравейро
10
Кравейро
5
Шевченко
Остались в запасе
Шахтер
Верес
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
27
Георгий Куция
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
44
Даниил Чечер
ЦЗ
35
Nazar Balaba
ЦЗ
27
Георгий Куция
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
55
Anton Vydrych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Шахтер - Верес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Вереса», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Верес»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»