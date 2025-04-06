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  • «Арсенал» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Арсенал» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 13:50
Арсенал
06.04.2025, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сморгонь
27' К. Кириленко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
89
Вадим Арутюнян
ОП
6
Андрей Ишутин
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Сморгонь
1
Алексей Колтыгин
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
26
Koffi Bini
ЦЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
23
Артем Станкевич
ПВ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
6
Секу Думбия
ЦФ
11
Данила Слесарчук
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
2
Атила
ПЗ
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
5
Никита Власенко
ЦФ
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
19
Alisher Rakhimov
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Сороко
88
Михайрин
78
Якушевич
5
Вегеря
18
Михаленко
89
Арутюнян
6
Ишутин
11
Ловец
99
Мялковский
88
Кириленко
89
Французов
2-4-1-3
1
Колтыгин
77
Богданович
26
78
Яблонский
7
Левковец
8
Масловский
2
Бамба
23
Станкевич
11
Слесарчук
6
Думбия
4
11
Ловец
9
Сенько
9
Сенько
11
Ловец
89
Французов
41
Лутик
41
Лутик
89
Французов
18
Михаленко
15
Орешкевич
15
Орешкевич
18
Михаленко
78
Якушевич
5
Власенко
5
Власенко
78
Якушевич
8
Масловский
27
Тишко
27
Тишко
8
Масловский
Остались в запасе
Арсенал
Сморгонь
1
Иван Санько
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
2
Атила
ПЗ
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
19
Максим Азарко
ВР
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
19
Alisher Rakhimov
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
2
Атила
ПЗ
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
ЦП
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
19
Alisher Rakhimov
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Арсенал - Сморгонь
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сморгони», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Сморгонь»

«Арсенал» – «Сморгонь» смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Сморгонь Арсенал
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