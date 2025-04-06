Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сморгони», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Сморгонь»