06.04.2025, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-3-1-1
30
Сороко
88
Михайрин
78
Якушевич
5
Вегеря
18
Михаленко
89
Арутюнян
6
Ишутин
11
Ловец
99
Мялковский
88
Кириленко
89
Французов
2-4-1-3
1
Колтыгин
77
Богданович
26
78
Яблонский
7
Левковец
8
Масловский
2
Бамба
23
Станкевич
11
Слесарчук
6
Думбия
4
11
Ловец
9
Сенько
9
Сенько
11
Ловец
89
Французов
41
Лутик
41
Лутик
89
Французов
18
Михаленко
15
Орешкевич
15
Орешкевич
18
Михаленко
78
Якушевич
5
Власенко
5
Власенко
78
Якушевич
8
Масловский
27
Тишко
27
Тишко
8
Масловский
Остались в запасе
Арсенал
Сморгонь
1
Иван Санько
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
2
Атила
ПЗ
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
19
Максим Азарко
ВР
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
19
Alisher Rakhimov
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
99
Кирилл Волков
ЛЗ
2
Атила
ПЗ
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
27
Максим Гаевой
ЦП
23
Салохиддин Иргашев
ЦП
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Алексей Фирсов
ПЗ
11
Егор Мычелкин
ЦП
19
Alisher Rakhimov
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Saidumar Sodiqov
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Арсенал - Сморгонь
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сморгони», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Сморгонь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»