Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Арсенал» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 13:50
Арсенал
06.04.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Сокол
29' А. Калмыков (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
22
Давид Семенчук
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Сокол
33
Никита Карабашев
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
8
Гиорги Кантария
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
11
Илья Порохов
ПВ
9
Стефан Вукич
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
3-1-4-1-1
18
Цулая
22
Семенчук
21
Бердников
4
Пенчиков
59
Аванесян
14
Брнович
11
Ткачев
7
Хабибов
88
Левин
18
Попов
90
Калмыков
4-1-2-2-1
33
Карабашев
77
Юзепчук
5
Ковачевич
18
Лепский
57
Бегун
8
Кантария
28
Забелин
18
Ндука
7
Гурциев
77
Сасин
21
Карпицкий
88
Левин
18
Сергеев
18
Сергеев
88
Левин
7
Хабибов
9
Липовой
9
Липовой
7
Хабибов
11
Ткачев
10
Богданец
10
Богданец
11
Ткачев
14
Брнович
22
Цараев
22
Цараев
14
Брнович
57
Бегун
27
Молодцов
27
Молодцов
57
Бегун
7
Гурциев
11
Бабаев
11
Бабаев
7
Гурциев
77
Сасин
11
Порохов
11
Порохов
77
Сасин
18
Ндука
9
Шпитальный
9
Шпитальный
18
Ндука
Остались в запасе
Арсенал
Сокол
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Арсенал - Сокол
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сокола», 27-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Сокол»

«Арсенал» – «Сокол» смотреть онлайн 6 апреля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сокол Арсенал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+