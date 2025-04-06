06.04.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 27 тур
Россия. Первая лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-4-1-1
18
Цулая
22
Семенчук
21
Бердников
4
Пенчиков
59
Аванесян
14
Брнович
11
Ткачев
7
Хабибов
88
Левин
18
Попов
90
Калмыков
4-1-2-2-1
33
Карабашев
77
Юзепчук
5
Ковачевич
18
Лепский
57
Бегун
8
Кантария
28
Забелин
18
Ндука
7
Гурциев
77
Сасин
21
Карпицкий
88
Левин
18
Сергеев
18
Сергеев
88
Левин
7
Хабибов
9
Липовой
9
Липовой
7
Хабибов
11
Ткачев
10
Богданец
10
Богданец
11
Ткачев
14
Брнович
22
Цараев
22
Цараев
14
Брнович
57
Бегун
27
Молодцов
27
Молодцов
57
Бегун
7
Гурциев
11
Бабаев
11
Бабаев
7
Гурциев
77
Сасин
11
Порохов
11
Порохов
77
Сасин
18
Ндука
9
Шпитальный
9
Шпитальный
18
Ндука
Остались в запасе
Арсенал
Сокол
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Арсенал - Сокол
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сокола», 27-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Сокол»
- Матч можно посмотреть на канале «VK-Видео».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»