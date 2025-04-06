Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Актобе» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Актобе» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 12:50
Актобе
06.04.2025, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Кайсар
14' Б. Каиров 55' И. Умаев 75' О. Омиртаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
25
Андрей Влад
ВР
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
4
Марио Рабиу
ОП
71
Дархан Бердибек
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
9
Джордже Ивкович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
44
Карам Султанов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
99
Фредди Гондола
ЛВ
16
Аян Байдавлетов
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Кайсар
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
27
Никита Губарев
ЛВ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
4-1-1-1-3
25
Влад
26
Анджелкович
6
Касым
15
Кики
5
Каиров
4
Рабиу
71
Бердибек
18
Жан
9
Ивкович
10
Умаев
22
Сейдахмет
4-1-1-2-1
1
Салайдин
5
Кенесбек
3
Толегенов
44
Султанов
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
96
Абикен
7
Алтынбеков
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
15
Кики
2
Скворцов
2
Скворцов
15
Кики
6
Касым
4
Уче
4
Уче
6
Касым
7
Алтынбеков
29
Махан
29
Махан
7
Алтынбеков
44
Султанов
45
Торекул
45
Торекул
44
Султанов
Остались в запасе
Актобе
Кайсар
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
99
Фредди Гондола
ЛВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
27
Никита Губарев
ЛВ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
99
Фредди Гондола
ЛВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
27
Никита Губарев
ЛВ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Актобе - Кайсар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Кайсара», 4-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе»«Кайсар»

«Актобе» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Актобе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+