06.04.2025, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
4-1-1-1-3
25
Влад
26
Анджелкович
6
Касым
15
Кики
5
Каиров
4
Рабиу
71
Бердибек
18
Жан
9
Ивкович
10
Умаев
22
Сейдахмет
4-1-1-2-1
1
Салайдин
5
Кенесбек
3
Толегенов
44
Султанов
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
96
Абикен
7
Алтынбеков
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
15
Кики
2
Скворцов
2
Скворцов
15
Кики
6
Касым
4
Уче
4
Уче
6
Касым
7
Алтынбеков
29
Махан
29
Махан
7
Алтынбеков
44
Султанов
45
Торекул
45
Торекул
44
Султанов
Остались в запасе
Актобе
Кайсар
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
99
Фредди Гондола
ЛВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
27
Никита Губарев
ЛВ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
99
Фредди Гондола
ЛВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Магжан Бауржан
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
27
Никита Губарев
ЛВ
11
Nurdaulet Amirbek
ЦФ
30
Марлен Айманов
ЦФ
25
Sayat Baktybay
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Актобе - Кайсар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Кайсара», 4-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»