06.04.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Атырау
Атырау
4-2-1-2-1
45
Сиукаев
6
Барбоза
4
Чадунели
44
Гадрани
72
Аскаров
8
Капленко
5
Мораиш
10
Джуматов
9
Абзалов
8
Цицкишвили
9
Чунчуков
4-1-2-3
16
Заруцкий
28
Сорокин
4
Касабулат
14
Мартынович
15
Арад
20
Тапалов
33
Станоев
77
Зария
3
Мата
7
Жоржинью
12
Сатпаев
72
Аскаров
14
Кыбырай
14
Кыбырай
72
Аскаров
6
Барбоза
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
6
Барбоза
8
Цицкишвили
11
Оралбай
11
Оралбай
8
Цицкишвили
9
Абзалов
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
9
Абзалов
77
Зария
55
Громыко
55
Громыко
77
Зария
12
Сатпаев
81
Бекболат
81
Бекболат
12
Сатпаев
Остались в запасе
Атырау
Кайрат
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
28
Роман Чирков
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Главный тренер
Константин Горовенко
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
28
Роман Чирков
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Главный тренер
Константин Горовенко
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Атырау - Кайрат
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Кайрата», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Кайрат»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»