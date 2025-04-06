Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атырау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Атырау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 11:50
Атырау
06.04.2025, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
1 : 4
Завершен
Кайрат
56' Ц. Чунчуков
51' Д. Сатпаев 54' Д. Сатпаев 71' Ю. Станоев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
45
Арсен Сиукаев
ВР
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
5
Гильерме Мораиш
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
8
Заза Цицкишвили
АП
9
Цветелин Чунчуков
ЦФ
Главный тренер
Константин Горовенко
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
55
Валерий Громыко
АП
81
Исмаил Бекболат
ЦФ
4-2-1-2-1
45
Сиукаев
6
Барбоза
4
Чадунели
44
Гадрани
72
Аскаров
8
Капленко
5
Мораиш
10
Джуматов
9
Абзалов
8
Цицкишвили
9
Чунчуков
4-1-2-3
16
Заруцкий
28
Сорокин
4
Касабулат
14
Мартынович
15
Арад
20
Тапалов
33
Станоев
77
Зария
3
Мата
7
Жоржинью
12
Сатпаев
72
Аскаров
14
Кыбырай
14
Кыбырай
72
Аскаров
6
Барбоза
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
6
Барбоза
8
Цицкишвили
11
Оралбай
11
Оралбай
8
Цицкишвили
9
Абзалов
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
9
Абзалов
77
Зария
55
Громыко
55
Громыко
77
Зария
12
Сатпаев
81
Бекболат
81
Бекболат
12
Сатпаев
Остались в запасе
Атырау
Кайрат
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
28
Роман Чирков
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Главный тренер
Константин Горовенко
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
28
Роман Чирков
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
Главный тренер
Константин Горовенко
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Атырау - Кайрат
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Кайрата», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау»«Кайрат»

«Атырау» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Атырау
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+