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  • «Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 11:50
Александрия
06.04.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Кривбасс
57' Ж. Альвина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
23
Хрвое Илич
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Александрия
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
21
Александр Беляев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
50
Денис Шостак
АП
5
Жеовани
ПВ
59
Артем Козак
ПВ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
17
Mayken González
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
3-4-1-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
5
Калюжный
19
Шепелев
15
Мишнев
55
Альвина
9
Филиппов
77
Кара
3-2-3-2
30
Клищук
6
Конате
3
Романчук
8
23
Дибанго
17
Кузик
20
Задерака
23
Илич
77
Понедельник
14
Лунев
7
Соса
77
Кара
21
Беляев
21
Беляев
77
Кара
19
Шепелев
8
Смирный
8
Смирный
19
Шепелев
55
Альвина
27
Ващенко
27
Ващенко
55
Альвина
9
Филиппов
6
Ковалец
6
Ковалец
9
Филиппов
15
Мишнев
59
Козак
59
Козак
15
Мишнев
Остались в запасе
Александрия
Кривбасс
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
50
Денис Шостак
АП
5
Жеовани
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
17
Mayken González
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
50
Денис Шостак
АП
5
Жеовани
ПВ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
17
Mayken González
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Александрия - Кривбасс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Кривбасс», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия»«Кривбасс»

«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Александрия
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