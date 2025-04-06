06.04.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
3-4-1-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
5
Калюжный
19
Шепелев
15
Мишнев
55
Альвина
9
Филиппов
77
Кара
3-2-3-2
30
Клищук
6
Конате
3
Романчук
8
23
Дибанго
17
Кузик
20
Задерака
23
Илич
77
Понедельник
14
Лунев
7
Соса
77
Кара
21
Беляев
21
Беляев
77
Кара
19
Шепелев
8
Смирный
8
Смирный
19
Шепелев
55
Альвина
27
Ващенко
27
Ващенко
55
Альвина
9
Филиппов
6
Ковалец
6
Ковалец
9
Филиппов
15
Мишнев
59
Козак
59
Козак
15
Мишнев
Остались в запасе
Александрия
Кривбасс
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
50
Денис Шостак
АП
5
Жеовани
ПВ
Главный тренер
Руслан Ротань
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
17
Mayken González
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
77
Makarenko Nazar
ВР
1
Виктор Долгий
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
50
Денис Шостак
АП
5
Жеовани
ПВ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
17
Mayken González
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Александрия - Кривбасс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Кривбасс», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «Кривбасс»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»