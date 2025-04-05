05.04.2025, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Ахли
Аль-Ахли
4-2-2-2
16
Менди
28
Демирал
3
Ибаньес
5
27
Маджраши
19
Кессье
10
Вейга
13
Галено
26
Марез
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
3-3-2-1-1
33
Аль-Махасне
13
Шанкити
6
Аль-Муса
15
Кадеш
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
30
Эрнандес
19
Диаби
9
Бензема
9
Аль-Бурайкан
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
9
Аль-Бурайкан
10
Вейга
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
10
Вейга
1
1
6
Аль-Муса
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
10
Ауа
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
10
Ауа
30
Эрнандес
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
30
Эрнандес
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Иттихад
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
29
Мохаммед Аль-Маджхад
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Остались в запасе
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Иттихад
4
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
18
13
Офсайды
3
1
Количество передач
333
376
Сейвы
0
5
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Аль-Иттихад», 26-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»