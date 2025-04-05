05.04.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3-3-1-1-2
25
Гулачи
18
Неделькович
23
Люкеба
4
Орбан
22
Раум
48
Вермерен
17
Баку
13
Зайвальд
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
4-1-1-2-2
1
Бауманн
15
Жандре
3
Чавес
34
Н'Соки
5
Эстигард
18
Сташ
17
Туре
34
Бишоф
30
Бюлтер
9
Табакович
27
Крамарич
18
Неделькович
16
Клостерманн
16
Клостерманн
18
Неделькович
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Айдара
13
Зайвальд
48
Вермерен
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
48
Вермерен
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
17
Баку
27
Гомис
27
Гомис
17
Баку
3
Чавес
39
Юрасек
39
Юрасек
3
Чавес
30
Бюлтер
25
Акпогума
25
Акпогума
30
Бюлтер
27
Крамарич
7
Тохумджу
7
Тохумджу
27
Крамарич
9
Табакович
99
Орбан
99
Орбан
9
Табакович
17
Туре
10
Гложек
10
Гложек
17
Туре
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
37
Лука Филипп
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм
1
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
13
Офсайды
2
4
Количество передач
605
299
Сейвы
4
2
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Хоффенхайма», 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Хоффенхайм»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»