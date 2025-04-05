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  • «Лейпциг» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Лейпциг» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 15:20
РБ Лейпциг
05.04.2025, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
24' Б. Шешко 43' Б. Баку 84' Ю. Поульсен
11' Т. Бишоф
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
17
Базумана Туре
ЦП
34
Том Бишоф
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
27
Тидиам Гомис
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Гулачи
18
Неделькович
23
Люкеба
4
Орбан
22
Раум
48
Вермерен
17
Баку
13
Зайвальд
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
4-1-1-2-2
1
Бауманн
15
Жандре
3
Чавес
34
Н'Соки
5
Эстигард
18
Сташ
17
Туре
34
Бишоф
30
Бюлтер
9
Табакович
27
Крамарич
18
Неделькович
16
Клостерманн
16
Клостерманн
18
Неделькович
13
Зайвальд
21
Айдара
21
Айдара
13
Зайвальд
48
Вермерен
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
48
Вермерен
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
17
Баку
27
Гомис
27
Гомис
17
Баку
3
Чавес
39
Юрасек
39
Юрасек
3
Чавес
30
Бюлтер
25
Акпогума
25
Акпогума
30
Бюлтер
27
Крамарич
7
Тохумджу
7
Тохумджу
27
Крамарич
9
Табакович
99
Орбан
99
Орбан
9
Табакович
17
Туре
10
Гложек
10
Гложек
17
Туре
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
37
Лука Филипп
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм
1
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
13
Офсайды
2
4
Количество передач
605
299
Сейвы
4
2
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Хоффенхайма», 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Хоффенхайм»

«Лейпциг» – «Хоффенхайм» смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Хоффенхайм РБ Лейпциг
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