Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Молодечно» – «БАТЭ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

«Молодечно» – «БАТЭ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025

5 апреля 2025, 12:50
Молодечно
05.04.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
БАТЭ
43' А. Ануфриев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молодечно
16
Денис Садовский
ВР
3
Илья Удодов
ЦЗ
44
Артем Дылевский
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
77
Арсен Азатов
ЛВ
20
Абдулазиз Лавал
ОП
17
Владислав Кролик
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
7
Павел Цеслюкевич
ПП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Александр Храпковский
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Молодечно
1
Данила Третяк
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
14
Илья Коваль
ЦЗ
2
Герман Куткович
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
11
Артем Власов
ПВ
25
Евгений Азерский
ЦФ
23
Игорь Монич
ЦФ
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
17
Дональд Донго
ЛВ
8
Игорь Костров
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
11
Николай Прудников
ЦФ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Садовский
3
Удодов
44
Дылевский
27
Усеня
20
Лавал
17
Кролик
7
Цеслюкевич
77
Азатов
17
Дуксо
8
Будько
15
Вашкевич
4-1-1-3-1
35
Скопец
5
Мартынов
4
Ращеня
5
Осипов
23
Лях
7
Свирепа
33
Сотников
27
Пилецкий
8
Ануфриев
19
Гиберо
29
Шарль
7
Цеслюкевич
14
Коваль
14
Коваль
7
Цеслюкевич
17
Дуксо
11
Власов
11
Власов
17
Дуксо
33
Сотников
8
Костров
8
Костров
33
Сотников
8
Ануфриев
8
Русенчик
8
Русенчик
8
Ануфриев
7
Свирепа
68
Жульпа
68
Жульпа
7
Свирепа
29
Шарль
17
Черноок
17
Черноок
29
Шарль
19
Гиберо
77
Каргбо
77
Каргбо
19
Гиберо
Остались в запасе
Молодечно
БАТЭ
25
Евгений Азерский
ЦФ
1
Данила Третяк
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
2
Герман Куткович
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
23
Игорь Монич
ЦФ
Главный тренер
Александр Храпковский
11
Николай Прудников
ЦФ
16
Данила Сокол
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
17
Дональд Донго
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
25
Евгений Азерский
ЦФ
1
Данила Третяк
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
2
Герман Куткович
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
23
Игорь Монич
ЦФ
Остались в запасе
11
Николай Прудников
ЦФ
16
Данила Сокол
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
17
Дональд Донго
ЛВ
Главный тренер
Александр Храпковский
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Молодечно - БАТЭ
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «БАТЭ», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «БАТЭ»

Молодечно-БАТЭ смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Молодечно
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+