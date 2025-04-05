05.04.2025, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Молодечно
Молодечно
3-1-2-2-2
16
Садовский
3
Удодов
44
Дылевский
27
Усеня
20
Лавал
17
Кролик
7
Цеслюкевич
77
Азатов
17
Дуксо
8
Будько
15
Вашкевич
4-1-1-3-1
35
Скопец
5
Мартынов
4
Ращеня
5
Осипов
23
Лях
7
Свирепа
33
Сотников
27
Пилецкий
8
Ануфриев
19
Гиберо
29
Шарль
7
Цеслюкевич
14
Коваль
14
Коваль
7
Цеслюкевич
17
Дуксо
11
Власов
11
Власов
17
Дуксо
33
Сотников
8
Костров
8
Костров
33
Сотников
8
Ануфриев
8
Русенчик
8
Русенчик
8
Ануфриев
7
Свирепа
68
Жульпа
68
Жульпа
7
Свирепа
29
Шарль
17
Черноок
17
Черноок
29
Шарль
19
Гиберо
77
Каргбо
77
Каргбо
19
Гиберо
Остались в запасе
Молодечно
БАТЭ
25
Евгений Азерский
ЦФ
1
Данила Третяк
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
2
Герман Куткович
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
23
Игорь Монич
ЦФ
Главный тренер
Александр Храпковский
11
Николай Прудников
ЦФ
16
Данила Сокол
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
17
Дональд Донго
ЛВ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
25
Евгений Азерский
ЦФ
1
Данила Третяк
ВР
12
Павел Охремчук
ВР
2
Герман Куткович
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
19
Марк Тычко
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
23
Игорь Монич
ЦФ
Остались в запасе
11
Николай Прудников
ЦФ
16
Данила Сокол
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
17
Дональд Донго
ЛВ
Главный тренер
Александр Храпковский
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Молодечно - БАТЭ
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Молодечно» против «БАТЭ», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Молодечно» – «БАТЭ»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»