04.04.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-3-3
13
Баталья
29
Чаваррия
15
Эрнандес
24
Лежен
17
Рацу
6
Сисс
8
Лопес
4
Диас
18
Гарсия
11
Нтека
19
де Фрутос
4-1-2-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
15
Кумбула
20
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
23
Рока
7
Пуадо
9
Фернандес
15
Эрнандес
18
Эспино
18
Эспино
15
Эрнандес
6
Сисс
8
Трехо
8
Трехо
6
Сисс
29
Чаваррия
23
Эмбарба
23
Эмбарба
29
Чаваррия
11
Нтека
7
Палазон
7
Палазон
11
Нтека
8
Лопес
9
де Томас
9
де Томас
8
Лопес
23
Рока
20
Калеро
20
Калеро
23
Рока
10
Лосано
33
Крал
33
Крал
10
Лосано
8
Экспозито
18
Агуадо
18
Агуадо
8
Экспозито
9
Фернандес
11
Милья
11
Милья
9
Фернандес
7
Пуадо
17
Каррерас
17
Каррерас
7
Пуадо
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эспаньол
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
9
Алехо Велис
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
9
Алехо Велис
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Райо Вальекано - Эспаньол
2
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
547
241
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.68
3.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Эспаньола», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»