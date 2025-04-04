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  • «Райо Вальекано» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

«Райо Вальекано» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2025

4 апреля 2025, 20:50
Райо Вальекано
04.04.2025, пятница, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 4
Завершен
Эспаньол
12' Л. Кабрера 16' Р. Фернандес 72' Х. Пуадо (П) 90' П. Милья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
(К) ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
23
Антониу Рока
ПВ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Рохер Инохо
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
18
Альваро Агуадо
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
4-3-3
13
Баталья
29
Чаваррия
15
Эрнандес
24
Лежен
17
Рацу
6
Сисс
8
Лопес
4
Диас
18
Гарсия
11
Нтека
19
де Фрутос
4-1-2-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
15
Кумбула
20
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
23
Рока
7
Пуадо
9
Фернандес
15
Эрнандес
18
Эспино
18
Эспино
15
Эрнандес
6
Сисс
8
Трехо
8
Трехо
6
Сисс
29
Чаваррия
23
Эмбарба
23
Эмбарба
29
Чаваррия
11
Нтека
7
Палазон
7
Палазон
11
Нтека
8
Лопес
9
де Томас
9
де Томас
8
Лопес
23
Рока
20
Калеро
20
Калеро
23
Рока
10
Лосано
33
Крал
33
Крал
10
Лосано
8
Экспозито
18
Агуадо
18
Агуадо
8
Экспозито
9
Фернандес
11
Милья
11
Милья
9
Фернандес
7
Пуадо
17
Каррерас
17
Каррерас
7
Пуадо
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эспаньол
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
9
Алехо Велис
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
21
Рохер Инохо
ЛЗ
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
9
Алехо Велис
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Райо Вальекано - Эспаньол
2
2
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
547
241
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.68
3.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Эспаньола», 30-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Эспаньол»

Райо Вальекано – Эспаньол смотреть онлайн 4 апреля

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Райо Вальекано
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