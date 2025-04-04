Аугсбург
04.04.2025, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 3
Завершен
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Бавария
30' Д. Яннулис
42' Д. Мусиала
60' Г. Кейн
90+3' К. Матсима (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
(К) ЦЗ
11
Мариус Вольф
ПЗ
17
Кристиян Якич
ОП
19
Фрэнк Ониика
ЦП
24
Фредрик Йенсен
АП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Самуэль Эссенде
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
16
Жоао Палинья
ОП
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
42
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
16
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
44
Хенри Кудоссу
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Эльвис Реджбечай
ЦП
36
Мерт Кемюр
АП
21
Филлип Тиц
ЦФ
37
Мергим Бериша
ЦФ
Бавария
18
Даниэль Перец
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
46
Леннарт Карл
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
41
Йона Куси-Асаре
ЦФ
24
Габриэль Видович
ЦФ
25
Томас Мюллер
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Дамен
5
Матсима
16
Зесигер
6
Гаувелеув
13
Яннулис
17
Якич
11
Вольф
19
Ониика
20
Клод-Морис
24
Йенсен
9
Эссенде
3-2-1-3-1
40
Урбиг
44
Станишич
3
Мин-Джэ
15
Дайер
16
Палинья
6
Киммих
27
Лаймер
17
Олисе
42
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
24
Йенсен
16
Шлоттербек
16
Шлоттербек
24
Йенсен
20
Клод-Морис
8
Реджбечай
8
Реджбечай
20
Клод-Морис
11
Вольф
36
Кемюр
36
Кемюр
11
Вольф
9
Эссенде
21
Тиц
21
Тиц
9
Эссенде
19
Ониика
37
Бериша
37
Бериша
19
Ониика
10
Сане
22
Геррейру
22
Геррейру
10
Сане
17
Олисе
7
Гнабри
7
Гнабри
17
Олисе
9
Кейн
24
Видович
24
Видович
9
Кейн
42
Мусиала
25
Мюллер
25
Мюллер
42
Мусиала
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
22
Недилько Лабрович
ВР
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
44
Хенри Кудоссу
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
Главный тренер
Джесс Торуп
18
Даниэль Перец
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
46
Леннарт Карл
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
41
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
44
Хенри Кудоссу
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
Остались в запасе
18
Даниэль Перец
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
46
Леннарт Карл
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
41
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Аугсбург - Бавария
3
1
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
8
Офсайды
0
2
Количество передач
282
680
Сейвы
5
2
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.33
2.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Баварии», 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»