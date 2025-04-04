04.04.2025, пятница, 15:30
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Украина. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ингулец
Ингулец
4-3-3
12
Паламарчук
4
3
17
2
10
20
Волохатый
11
Пятов
27
Пушкарёв
42
59
3-1-1-3-2
31
37
Дубко
5
Курко
95
Стасюк
5
Приймак
17
Черненко
97
Ильин
25
Груша
77
Бычек
9
Устименко
11
Грисьо
27
Пушкарёв
11
11
27
Пушкарёв
59
99
99
59
11
Грисьо
2
Карась
2
Карась
11
Грисьо
9
Устименко
55
Суханов
55
Суханов
9
Устименко
17
Черненко
4
Мороз
4
Мороз
17
Черненко
25
Груша
10
Слободян
10
Слободян
25
Груша
77
Бычек
7
Близниченко
7
Близниченко
77
Бычек
Остались в запасе
Ингулец
Оболонь
36
Антон Жилкин
ВР
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
97
Nazar Popov
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
21
Artem Benediuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
88
Kristian Svystun
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
97
Nazar Popov
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
1
Назарий Федоривский
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
13
Игорь Мединский
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Ингулец - Оболонь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Оболони», 23-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»