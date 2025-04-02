02.04.2025, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
Германия. Кубок, 1/2 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-3-1-3
1
Нюбель
16
Каразор
2
Аль-Дахил
24
Хабот
7
Миттельштадт
6
Штиллер
29
Ельч
20
Мийо
9
Демирович
27
Вольтемаде
18
Левелинг
3-3-1-1-2
26
Вандевордт
17
Баку
4
Орбан
3
Битшиабу
18
Неделькович
48
Вермерен
22
Раум
13
Зайвальд
7
Симонс
30
Шешко
17
Опенда
18
Левелинг
20
Стержиу
20
Стержиу
18
Левелинг
20
Мийо
32
Ридер
32
Ридер
20
Мийо
9
Демирович
19
Туре
19
Туре
9
Демирович
18
Неделькович
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
18
Неделькович
17
Баку
27
Гомис
27
Гомис
17
Баку
Остались в запасе
Штутгарт
РБ Лейпциг
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
47
Viggo Gebel
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Штутгарт - РБ Лейпциг
3
Всего ударов по воротам
9
25
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
14
Офсайды
4
4
Количество передач
266
551
Сейвы
4
2
Точность передач %
66
83
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
2
12
Удары из пределов штрафной
7
17
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «РБ Лейпцига», 1/2 Кубка Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»