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  • «Валенсия» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Валенсия» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 19:20
Валенсия
30.03.2025, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
50' Д. Лопес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
27
Марк Доменек
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Москера
5
Таррега
20
Фулкье
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
6
Садик
16
Лопес
3-3-2-1-1
1
Грейф
4
Лопес
21
Раильо
3
Копете
24
Маффео
11
Кошта
3
Латорре
8
Морланес
10
Дардер
29
Асано
9
Абдон
11
Риоха
21
Васкес
21
Васкес
11
Риоха
8
Алмейда
4
Дьякаби
4
Дьякаби
8
Алмейда
8
Гуэрра
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Гуэрра
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
6
Садик
17
Мир
17
Мир
6
Садик
3
Латорре
22
Мохика
22
Мохика
3
Латорре
11
Кошта
6
Санчес
6
Санчес
11
Кошта
29
Асано
14
Родригес
14
Родригес
29
Асано
4
Лопес
17
Фернандес
17
Фернандес
4
Лопес
10
Дардер
27
Доменек
27
Доменек
10
Дардер
Остались в запасе
Валенсия
Мальорка
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Валенсия - Мальорка
4
5
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
15
Офсайды
2
1
Количество передач
342
427
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Мальорки», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Мальорка»

«Валенсия» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Валенсия
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