30.03.2025, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Москера
5
Таррега
20
Фулкье
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
11
Риоха
6
Садик
16
Лопес
3-3-2-1-1
1
Грейф
4
Лопес
21
Раильо
3
Копете
24
Маффео
11
Кошта
3
Латорре
8
Морланес
10
Дардер
29
Асано
9
Абдон
11
Риоха
21
Васкес
21
Васкес
11
Риоха
8
Алмейда
4
Дьякаби
4
Дьякаби
8
Алмейда
8
Гуэрра
18
Пепелу
18
Пепелу
8
Гуэрра
16
Лопес
21
Перес
21
Перес
16
Лопес
6
Садик
17
Мир
17
Мир
6
Садик
3
Латорре
22
Мохика
22
Мохика
3
Латорре
11
Кошта
6
Санчес
6
Санчес
11
Кошта
29
Асано
14
Родригес
14
Родригес
29
Асано
4
Лопес
17
Фернандес
17
Фернандес
4
Лопес
10
Дардер
27
Доменек
27
Доменек
10
Дардер
Остались в запасе
Валенсия
Мальорка
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Шикинью
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Валенсия - Мальорка
4
5
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
4
5
Нарушения
16
15
Офсайды
2
1
Количество передач
342
427
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Мальорки», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»