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  • «Атлетик» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Атлетик» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 18:20
Атлетик
30.03.2025, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 29 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Осасуна
13
Айтор
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
46
Унаи Гомес
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
Осасуна
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Ismael Sierra Arnal
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
14
Нуньес
5
Альварес
18
де Маркос
18
Хаурегисар
6
Прадос
7
Беренгер
10
Уильямс
21
Саннади
9
Уильямс
4-1-2-2-1
13
Айтор
12
Аресо
24
Катена
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
14
Гарсия
17
Будимир
14
Нуньес
4
Паредес
4
Паредес
14
Нуньес
18
де Маркос
2
Горосабель
2
Горосабель
18
де Маркос
7
Беренгер
28
Каналес
28
Каналес
7
Беренгер
6
Прадос
46
Гомес
46
Гомес
6
Прадос
21
Саннади
11
Гурусета
11
Гурусета
21
Саннади
7
Монкайола
7
Пенья
7
Пенья
7
Монкайола
12
Аресо
19
Ибаньес
19
Ибаньес
12
Аресо
14
Гарсия
16
Гомес
16
Гомес
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
10
Орос
11
Арнайц
11
Арнайц
10
Орос
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Ismael Sierra Arnal
ЦЗ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Ismael Sierra Arnal
ЦЗ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Атлетик - Осасуна
1
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
534
331
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.69
0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Осасуны», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик»«Осасуна»

«Атлетик» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Атлетик
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