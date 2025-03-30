Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
14
Нуньес
5
Альварес
18
де Маркос
18
Хаурегисар
6
Прадос
7
Беренгер
10
Уильямс
21
Саннади
9
Уильямс
4-1-2-2-1
13
Айтор
12
Аресо
24
Катена
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
14
Гарсия
17
Будимир
14
Нуньес
4
Паредес
4
Паредес
14
Нуньес
18
де Маркос
2
Горосабель
2
Горосабель
18
де Маркос
7
Беренгер
28
Каналес
28
Каналес
7
Беренгер
6
Прадос
46
Гомес
46
Гомес
6
Прадос
21
Саннади
11
Гурусета
11
Гурусета
21
Саннади
7
Монкайола
7
Пенья
7
Пенья
7
Монкайола
12
Аресо
19
Ибаньес
19
Ибаньес
12
Аресо
14
Гарсия
16
Гомес
16
Гомес
14
Гарсия
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
10
Орос
11
Арнайц
11
Арнайц
10
Орос
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Ismael Sierra Arnal
ЦЗ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
33
Аингеру Олабарриета
ЦФ
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Ismael Sierra Arnal
ЦЗ
11
Энрике Барха
ПВ
29
Асьер Осамбела
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Атлетик - Осасуна
1
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
534
331
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.69
0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Осасуны», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»