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  • «Неман» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Неман» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 17:35
Неман
30.03.2025, воскресенье, 18:45
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Гомель
69' Ф. Нето
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
21
Alfred Mazurich
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
20
Лукуман Алиу
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
46
Алексей Легчилин
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
33
Исаак Нгома
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
7
Фернандо Нето
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
3-1-4-1-1
1
Белов
20
Садовничий
22
Пархоменко
27
Шамурзаев
6
Назаренко
32
Павлюковец
21
24
Якимов
88
Савицкий
9
Пушняков
80
Гвет
4-1-2-1-2
44
Клещук
16
Заяц
19
Фофана
3
Чаговец
2
Шемрук
13
Алексиевич
20
Алиу
9
Бородин
17
Мартинкевич
70
Бутько
79
Чебураков
32
Павлюковец
19
Кучинский
19
Кучинский
32
Павлюковец
88
Савицкий
7
Клочков
7
Клочков
88
Савицкий
21
17
Сучков
17
Сучков
21
9
Бородин
15
Яцкевич
15
Яцкевич
9
Бородин
79
Чебураков
7
Нето
7
Нето
79
Чебураков
13
Алексиевич
37
Давискиба
37
Давискиба
13
Алексиевич
Остались в запасе
Неман
Гомель
1
Артур Малиевский
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
33
Исаак Нгома
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
33
Исаак Нгома
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Неман - Гомель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Гомеля», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 18:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Гомель»

«Неман» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Гомель Неман
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