30.03.2025, воскресенье, 18:45
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
3-1-4-1-1
1
Белов
20
Садовничий
22
Пархоменко
27
Шамурзаев
6
Назаренко
32
Павлюковец
21
24
Якимов
88
Савицкий
9
Пушняков
80
Гвет
4-1-2-1-2
44
Клещук
16
Заяц
19
Фофана
3
Чаговец
2
Шемрук
13
Алексиевич
20
Алиу
9
Бородин
17
Мартинкевич
70
Бутько
79
Чебураков
32
Павлюковец
19
Кучинский
19
Кучинский
32
Павлюковец
88
Савицкий
7
Клочков
7
Клочков
88
Савицкий
21
17
Сучков
17
Сучков
21
9
Бородин
15
Яцкевич
15
Яцкевич
9
Бородин
79
Чебураков
7
Нето
7
Нето
79
Чебураков
13
Алексиевич
37
Давискиба
37
Давискиба
13
Алексиевич
Остались в запасе
Неман
Гомель
1
Артур Малиевский
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
33
Исаак Нгома
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
33
Исаак Нгома
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
90
Георгий Кукушкин
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
8
Евгений Барсуков
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Неман - Гомель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Гомеля», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 18:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Гомель»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»