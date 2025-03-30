Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Колоса», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Колос»