30.03.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
3-1-2-1-3
1
Сапутин
17
Вантух
10
Жуниньо
55
Джордан
21
Башич
8
Яцык
6
Попара
29
Белоцерковец
22
Мичин
28
Будковский
23
4-4-1-1
31
Пахолюк
4
Бондаренко
16
Красники
3
Козик
6
Бурда
75
Третьяков
10
Ореховский
99
Ррапай
9
Цуриков
10
Велетень
22
Ковталюк
17
Вантух
4
Эскинья
4
Эскинья
17
Вантух
29
Белоцерковец
9
Вокрри
9
Вокрри
29
Белоцерковец
28
Будковский
11
Горбач
11
Горбач
28
Будковский
99
Ррапай
7
Демченко
7
Демченко
99
Ррапай
10
Ореховский
55
Теллес
55
Теллес
10
Ореховский
22
Ковталюк
9
Боливар
9
Боливар
22
Ковталюк
10
Велетень
7
Алефиренко
7
Алефиренко
10
Велетень
Остались в запасе
Заря
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
91
Валентин Горох
ВР
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Заря - Колос
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Колоса», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Колос»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»