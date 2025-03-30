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  • «Заря» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Заря» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 16:50
Заря
30.03.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Колос
42' А. Цуриков 58' А. Цуриков 63' П. Ореховский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
АП
23
Z. Trontelj
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
7
Александр Демченко
ОП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
9
Джованни Боливар
ЦФ
97
Алексей Сидоров
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Сапутин
17
Вантух
10
Жуниньо
55
Джордан
21
Башич
8
Яцык
6
Попара
29
Белоцерковец
22
Мичин
28
Будковский
23
4-4-1-1
31
Пахолюк
4
Бондаренко
16
Красники
3
Козик
6
Бурда
75
Третьяков
10
Ореховский
99
Ррапай
9
Цуриков
10
Велетень
22
Ковталюк
17
Вантух
4
Эскинья
4
Эскинья
17
Вантух
29
Белоцерковец
9
Вокрри
9
Вокрри
29
Белоцерковец
28
Будковский
11
Горбач
11
Горбач
28
Будковский
99
Ррапай
7
Демченко
7
Демченко
99
Ррапай
10
Ореховский
55
Теллес
55
Теллес
10
Ореховский
22
Ковталюк
9
Боливар
9
Боливар
22
Ковталюк
10
Велетень
7
Алефиренко
7
Алефиренко
10
Велетень
Остались в запасе
Заря
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
91
Валентин Горох
ВР
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
8
Олег Криворучко
ЦП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Заря - Колос
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Колоса», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря»«Колос»

«Заря» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Заря
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