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  • «Тобол» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Тобол» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 14:50
Тобол
30.03.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Елимай
9' Н. Сигневич
90+2' Э. Флореску (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
44
Данил Устименко
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
15
Марко Вукчевич
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
8
Кевин Ролон
ЛЗ
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Никита Корзун
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Майком Давид
ОП
7
Серикжан Мужиков
АП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
2
Ади Адамбаев
ПЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
23
Эдуард Флореску
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
3-1-2-2-2
44
Устименко
3
Асранкулов
5
Ндиайе
45
Миладинович
6
Эдедем
10
Мосиашвили
21
Жагоров
17
Зуев
17
Чесноков
14
Сигневич
15
Вукчевич
4-3-2-1
35
Коваль
15
Чаласан
3
Одеойибо
4
Жумаханов
8
Ролон
18
Корзун
44
Тюлюбай
23
Давид
7
Мужиков
8
Тугарев
77
Плакка Фессу
10
Мосиашвили
23
Эрланов
23
Эрланов
10
Мосиашвили
17
Зуев
8
Тагыберген
8
Тагыберген
17
Зуев
21
Жагоров
7
Жумашев
7
Жумашев
21
Жагоров
3
Одеойибо
2
Адамбаев
2
Адамбаев
3
Одеойибо
7
Мужиков
7
Муртазаев
7
Муртазаев
7
Мужиков
77
Плакка Фессу
11
Свиридов
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
Остались в запасе
Тобол
Елимай
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
2
Егор Ткаченко
ПЗ
18
Абылайхан Назымханов
АП
23
Эдуард Флореску
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
2
Егор Ткаченко
ПЗ
18
Абылайхан Назымханов
АП
23
Эдуард Флореску
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Тобол - Елимай
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Елимая», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол»«Елимай»

«Тобол» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Тобол
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