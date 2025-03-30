30.03.2025, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
3-1-2-2-2
44
Устименко
3
Асранкулов
5
Ндиайе
45
Миладинович
6
Эдедем
10
Мосиашвили
21
Жагоров
17
Зуев
17
Чесноков
14
Сигневич
15
Вукчевич
4-3-2-1
35
Коваль
15
Чаласан
3
Одеойибо
4
Жумаханов
8
Ролон
18
Корзун
44
Тюлюбай
23
Давид
7
Мужиков
8
Тугарев
77
Плакка Фессу
10
Мосиашвили
23
Эрланов
23
Эрланов
10
Мосиашвили
17
Зуев
8
Тагыберген
8
Тагыберген
17
Зуев
21
Жагоров
7
Жумашев
7
Жумашев
21
Жагоров
3
Одеойибо
2
Адамбаев
2
Адамбаев
3
Одеойибо
7
Мужиков
7
Муртазаев
7
Муртазаев
7
Мужиков
77
Плакка Фессу
11
Свиридов
11
Свиридов
77
Плакка Фессу
Остались в запасе
Тобол
Елимай
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
2
Егор Ткаченко
ПЗ
18
Абылайхан Назымханов
АП
23
Эдуард Флореску
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
38
Аманжол Бакитжанов
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
8
Давид Энен
ЛВ
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
2
Егор Ткаченко
ПЗ
18
Абылайхан Назымханов
АП
23
Эдуард Флореску
АП
17
Жан-Али Пайруз
ЛВ
Главный тренер
Нурбол Жумаскалиев
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Тобол - Елимай
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Елимая», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Елимай»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»