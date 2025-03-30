30.03.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 26 тур
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-3-2-1
18
Цулая
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
4
Пенчиков
59
Аванесян
11
Ткачев
14
Брнович
88
Левин
9
Липовой
18
Попов
11
Джуранович
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
3
Иваньков
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
10
Гузман
70
Червяков
7
Юшин
52
Нетфуллин
80
Хосонов
80
Хосонов
52
Нетфуллин
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
10
Гузман
17
Горбунов
17
Горбунов
10
Гузман
Остались в запасе
Арсенал
Торпедо
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Арсенал - Торпедо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Торпедо», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Торпедо»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»