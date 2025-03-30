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  • «Арсенал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Арсенал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 13:50
Арсенал
30.03.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
87' М. Чурич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Йейсон Гузман
АП
7
Александр Юшин
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Арсенал
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
90
Владислав Галкин
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
3-1-3-2-1
18
Цулая
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
4
Пенчиков
59
Аванесян
11
Ткачев
14
Брнович
88
Левин
9
Липовой
18
Попов
11
Джуранович
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
3
Иваньков
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
10
Гузман
70
Червяков
7
Юшин
52
Нетфуллин
80
Хосонов
80
Хосонов
52
Нетфуллин
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
10
Гузман
17
Горбунов
17
Горбунов
10
Гузман
Остались в запасе
Арсенал
Торпедо
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Арсенал - Торпедо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Торпедо», 26-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Торпедо»

http://octotracker-clients.net/tracker.php?utm_medium=1582&utm_campaign=2&client_id=aalv3gvnis

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Торпедо Арсенал
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