Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Витебска», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Витебск»