29.03.2025, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
4-1-1-1-3
30
Гутор
4
Хадаркевич
66
Кампо
79
Свириденко
2
Дихтиевский
26
Варакса
11
Лисакович
29
Денисюк
11
Натама
11
Симоненко
10
Борубаев
3-1-2-2-2
12
Харитонов
23
Наумов
22
Егоров
24
Макушинский
30
Башилов
20
Краснов
22
Скибский
9
Леонович
80
Ксенофонтов
9
Теверов
37
Радиковский
9
Леонович
17
Новых
17
Новых
9
Леонович
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
20
Краснов
55
Гирс
55
Гирс
20
Краснов
22
Скибский
14
Червяков
14
Червяков
22
Скибский
9
Теверов
11
Куадио
11
Куадио
9
Теверов
Остались в запасе
Минск
Витебск
23
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Никита Романов
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
47
Захар Драчев
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
1
Иван Новичков
ВР
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Никита Романов
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
47
Захар Драчев
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Минск - Витебск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Витебска», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Витебск»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»