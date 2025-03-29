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  • «Минск» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Минск» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 16:50
Минск
29.03.2025, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Витебск
83' А. Макась
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
26
Владислав Варакса
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
10
Гулжигит Борубаев
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
9
Кирилл Леонович
ПВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Минск
23
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Никита Романов
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
47
Захар Драчев
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
17
Евгений Новых
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
14
Захар Червяков
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Гутор
4
Хадаркевич
66
Кампо
79
Свириденко
2
Дихтиевский
26
Варакса
11
Лисакович
29
Денисюк
11
Натама
11
Симоненко
10
Борубаев
3-1-2-2-2
12
Харитонов
23
Наумов
22
Егоров
24
Макушинский
30
Башилов
20
Краснов
22
Скибский
9
Леонович
80
Ксенофонтов
9
Теверов
37
Радиковский
9
Леонович
17
Новых
17
Новых
9
Леонович
80
Ксенофонтов
7
Лисовский
7
Лисовский
80
Ксенофонтов
20
Краснов
55
Гирс
55
Гирс
20
Краснов
22
Скибский
14
Червяков
14
Червяков
22
Скибский
9
Теверов
11
Куадио
11
Куадио
9
Теверов
Остались в запасе
Минск
Витебск
23
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Никита Романов
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
47
Захар Драчев
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
1
Иван Новичков
ВР
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Никита Романов
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
29
Илья Дубинец
ОП
47
Захар Драчев
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
19
Прохор Струк
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
3
Вепа Жумаев
ПЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Минск - Витебск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Витебска», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск»«Витебск»

«Минск» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Минск
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