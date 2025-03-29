29.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
4-1-1-2-2
42
Перейра Кардосо
26
Ульрих
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
20
Райц
25
Хак
9
Онора
70
Чванчара
14
Плеа
3-2-2-2-1
26
Вандевордт
16
Клостерманн
4
Орбан
3
Битшиабу
17
Баку
22
Раум
21
Айдара
13
Зайвальд
7
Симонс
21
Баумгартнер
17
Опенда
26
Ульрих
25
Нец
25
Нец
26
Ульрих
9
Онора
2
Чародиа
2
Чародиа
9
Онора
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
14
Плеа
10
Нойхаус
10
Нойхаус
14
Плеа
25
Хак
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
25
Хак
3
Битшиабу
23
Люкеба
23
Люкеба
3
Битшиабу
17
Баку
18
Неделькович
18
Неделькович
17
Баку
16
Клостерманн
27
Гомис
27
Гомис
16
Клостерманн
21
Айдара
30
Шешко
30
Шешко
21
Айдара
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
Остались в запасе
Боруссия М
РБ Лейпциг
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
7
Кевин Штегер
АП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
25
Леопольд Цингерле
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
7
Кевин Штегер
АП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Боруссия М - РБ Лейпциг
2
2
Всего ударов по воротам
16
19
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
5
9
Офсайды
2
4
Количество передач
348
534
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
84
Удары мимо ворот
6
11
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» М против «РБ Лейпцига», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М – «РБ Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»