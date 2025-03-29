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  • «Боруссия» М – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Боруссия» М – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 16:20
Боруссия М
29.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
56' А. Плеа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
42
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
(К) ОП
20
Рокко Райц
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
13
Shio Fukuda
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
27
Тидиам Гомис
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-1-2-2
42
Перейра Кардосо
26
Ульрих
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
5
Вайгль
20
Райц
25
Хак
9
Онора
70
Чванчара
14
Плеа
3-2-2-2-1
26
Вандевордт
16
Клостерманн
4
Орбан
3
Битшиабу
17
Баку
22
Раум
21
Айдара
13
Зайвальд
7
Симонс
21
Баумгартнер
17
Опенда
26
Ульрих
25
Нец
25
Нец
26
Ульрих
9
Онора
2
Чародиа
2
Чародиа
9
Онора
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
14
Плеа
10
Нойхаус
10
Нойхаус
14
Плеа
25
Хак
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
25
Хак
3
Битшиабу
23
Люкеба
23
Люкеба
3
Битшиабу
17
Баку
18
Неделькович
18
Неделькович
17
Баку
16
Клостерманн
27
Гомис
27
Гомис
16
Клостерманн
21
Айдара
30
Шешко
30
Шешко
21
Айдара
17
Опенда
15
Поульсен
15
Поульсен
17
Опенда
Остались в запасе
Боруссия М
РБ Лейпциг
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
7
Кевин Штегер
АП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
25
Леопольд Цингерле
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
7
Кевин Штегер
АП
13
Shio Fukuda
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Боруссия М - РБ Лейпциг
2
2
Всего ударов по воротам
16
19
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
5
9
Офсайды
2
4
Количество передач
348
534
Сейвы
3
2
Точность передач %
71
84
Удары мимо ворот
6
11
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.86
1.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» М против «РБ Лейпцига», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» М – «РБ Лейпциг»

«Боруссия» М – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Боруссия М
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