29.03.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
3-2-1-3-1
31
95
Стасюк
2
Карась
37
Дубко
44
Витенчук
5
Приймак
17
Черненко
77
Бычек
25
Груша
97
Ильин
9
Устименко
4-1-3-2
31
Ризнык
17
Тобиас
18
Грам
5
Бондарь
13
Энрике
6
Гомес
11
Кевин
19
Бондаренко
7
Эгиналдо
30
Алиссон
10
Судаков
17
Черненко
5
Курко
5
Курко
17
Черненко
77
Бычек
55
Суханов
55
Суханов
77
Бычек
25
Груша
10
Слободян
10
Слободян
25
Груша
44
Витенчук
9
Тарануха
9
Тарануха
44
Витенчук
10
Судаков
14
Глущенко
14
Глущенко
10
Судаков
30
Алиссон
10
Педриньо
10
Педриньо
30
Алиссон
19
Бондаренко
29
Назарина
29
Назарина
19
Бондаренко
Остались в запасе
Оболонь
Шахтер
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Оболонь - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Шахтера», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»