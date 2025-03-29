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  • «Оболонь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Оболонь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 15:20
Оболонь
29.03.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
23' Эгиналдо 89' А. Глущенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
5
Владислав Приймак
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
97
Олег Ильин
ПВ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
24
Виктор Цуканов
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
3-2-1-3-1
31
95
Стасюк
2
Карась
37
Дубко
44
Витенчук
5
Приймак
17
Черненко
77
Бычек
25
Груша
97
Ильин
9
Устименко
4-1-3-2
31
Ризнык
17
Тобиас
18
Грам
5
Бондарь
13
Энрике
6
Гомес
11
Кевин
19
Бондаренко
7
Эгиналдо
30
Алиссон
10
Судаков
17
Черненко
5
Курко
5
Курко
17
Черненко
77
Бычек
55
Суханов
55
Суханов
77
Бычек
25
Груша
10
Слободян
10
Слободян
25
Груша
44
Витенчук
9
Тарануха
9
Тарануха
44
Витенчук
10
Судаков
14
Глущенко
14
Глущенко
10
Судаков
30
Алиссон
10
Педриньо
10
Педриньо
30
Алиссон
19
Бондаренко
29
Назарина
29
Назарина
19
Бондаренко
Остались в запасе
Оболонь
Шахтер
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Оболонь - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Шахтера», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь»«Шахтер»

«Оболонь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Шахтер Оболонь
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