29.03.2025, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Туран
Туран
4-1-1-3-1
1
Хаткевич
2
Абдумажидов
56
Юденков
77
15
Пайович
5
Миложко
8
Аскаров
7
Стасевич
23
Нурымбет
17
Умаров
14
Дорофеев
3-1-3-3
16
Заруцкий
25
Широбоков
28
Сорокин
15
Арад
18
Глейзер
33
Станоев
77
Зария
55
Громыко
11
Пауло
3
Мата
7
Жоржинью
Остались в запасе
Туран
Кайрат
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
18
Turar Asanbek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
19
Yerassyl Sarsenbayev
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
81
Исмаил Бекболат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
18
Turar Asanbek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
19
Yerassyl Sarsenbayev
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
81
Исмаил Бекболат
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Туран - Кайрат
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Кайрата», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»