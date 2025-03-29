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  • «Туран» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

«Туран» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

29 марта 2025, 12:50
Туран
29.03.2025, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Кайрат
54' И. Стасевич
30' Г. Зария (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
1
Егор Хаткевич
ВР
2
Одил Абдумажидов
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
77
K. Mukhtarov
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
5
Горан Миложко
ОП
8
Бехруз Аскаров
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
14
Константин Дорофеев
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
18
Дан Глейзер
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
7
Жоржинью
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
18
Turar Asanbek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
19
Yerassyl Sarsenbayev
ЦФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
81
Исмаил Бекболат
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хаткевич
2
Абдумажидов
56
Юденков
77
15
Пайович
5
Миложко
8
Аскаров
7
Стасевич
23
Нурымбет
17
Умаров
14
Дорофеев
3-1-3-3
16
Заруцкий
25
Широбоков
28
Сорокин
15
Арад
18
Глейзер
33
Станоев
77
Зария
55
Громыко
11
Пауло
3
Мата
7
Жоржинью
Остались в запасе
Туран
Кайрат
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
18
Turar Asanbek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
19
Yerassyl Sarsenbayev
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
81
Исмаил Бекболат
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
18
Turar Asanbek
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
19
Yerassyl Sarsenbayev
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
59
Данияр Ташпулатов
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
29
Рамазан Багдат
ЦФ
81
Исмаил Бекболат
ЦФ
Главный тренер
Абдухалик Бурибаев
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Туран - Кайрат
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Кайрата», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Кайрат»

«Туран» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Туран
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